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27/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８億人幣，買思摩爾威高沽中芯中行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延，美股上周五捱沽。恆指高
開２０４點，報２４９０９，最多升２６７點，高見２４９７２點，但沽盤增加，大市升勢不保
。午後港府限聚令加辣，港股跌幅擴大，一度挫１７８點，創本月新低，兼失守５０天線（２４
６３０），尾市跌勢略喘穩，最終恆指收造２４６０３，跌１０２點或０﹒４％
　　按額度計算，北水全日淨流入３１﹒８億元人民幣，增加４３５﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是思摩爾國際（０６９６９）、威高股份（０１０６６）、騰訊控股（００７００）；
淨賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、中國銀行（０３９８８）、復星醫藥
（０２１９６）。
　　主板成交１２５６﹒７７億元減少２４﹒６％。其中港股通成交２６１﹒２億元，佔總成交
２０﹒８％。

＊思摩爾今入港股通，北水捧場掃逾１８億＊

　　半新股思摩爾國際今日正式納入恆生綜合指數，股價今日再開車創上市新高，收升１２﹒５
３％報４２﹒２元，北水淨買入１８﹒３億元。
　　威高股份升２﹒１３％報１９﹒５８元，北水淨買入１﹒６億元。
　　恆生科技指數今日登場，但科技股大致受壓。騰訊控股跌１﹒５２％報５２０元，北水淨買
入１﹒６億元。
　　中芯國際跌３﹒１２％報２４﹒８５元，北水淨賣出１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　１８﹒３３
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　１﹒５９
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　１﹒５７
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　　０﹒８９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　０﹒７４

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒７２
　　中國銀行　　　　（０３９８８）　　　　　－１﹒５５
　　復星醫藥　　　　（０２１９６）　　　　　－１﹒２２
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒０４
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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