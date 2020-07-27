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即市新聞

27/07/2020 15:57

《美元走勢－羅明立》英鎊突破阻力，後市上望１﹒２９００

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０５　　　１０５﹒３８　　　１０５﹒５７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２５　　　１﹒１６４９　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５９　　　１﹒２７９４　　　１﹒２８１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２１１　　　０﹒９１７１　　　０﹒９１８１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５０９　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》市場關注美國政府能否爭取於本周，將總額１萬億美元的援助方案於國會內取
得通過，因為議案將影響美國消費者的購買力，對美國經濟增長至關重要。另外，美聯儲將於本
周舉行議息會議，預計局方將會維持貨幣政策不變，市場關注美聯儲主席鮑威爾就經濟發表的最
新評論。美匯指數反復向下，初步支持位於９３﹒８０，技術走勢仍然疲弱。美國政府再度增加
財政開支，因此未來需要大幅舉債融資，配合美聯儲的量化寬鬆措施，財政開支將會持續貨幣化
，不利美元匯價。
　　英國６月零售銷售按月大升１３﹒９％，升幅遠高於市場預期的８％。如與疫情封鎖前的２
月比較，６月零售銷售僅下跌０﹒６％，反映當地零售活動恢復至接近疫情前水準，利好英鎊走
勢。同期，核心零售銷售按月增加１３﹒５％，亦較預期增加７﹒５％為高。英鎊突破
１﹒２８１５阻力，後市上望１﹒２８７０╱１﹒２９００；英鎊初步支持位於１﹒２７７５，
可低位吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６６０　　　１﹒１８００　　　１﹒１６１０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９００　　　１﹒２７６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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