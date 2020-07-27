《美元走勢－羅明立》英鎊突破阻力，後市上望１﹒２９００

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒０５ １０５﹒３８ １０５﹒５７
歐元╱美元 １﹒１７２５ １﹒１６４９ １﹒１７００
英鎊╱美元 １﹒２８５９ １﹒２７９４ １﹒２８１７
美元╱瑞郎 ０﹒９２１１ ０﹒９１７１ ０﹒９１８１
美元╱港元 ７﹒７５２０ ７﹒７５０９ ７﹒７５１５
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《美元走勢》市場關注美國政府能否爭取於本周，將總額１萬億美元的援助方案於國會內取
得通過，因為議案將影響美國消費者的購買力，對美國經濟增長至關重要。另外，美聯儲將於本
周舉行議息會議，預計局方將會維持貨幣政策不變，市場關注美聯儲主席鮑威爾就經濟發表的最
新評論。美匯指數反復向下，初步支持位於９３﹒８０，技術走勢仍然疲弱。美國政府再度增加
財政開支，因此未來需要大幅舉債融資，配合美聯儲的量化寬鬆措施，財政開支將會持續貨幣化
，不利美元匯價。
英國６月零售銷售按月大升１３﹒９％，升幅遠高於市場預期的８％。如與疫情封鎖前的２
月比較，６月零售銷售僅下跌０﹒６％，反映當地零售活動恢復至接近疫情前水準，利好英鎊走
勢。同期，核心零售銷售按月增加１３﹒５％，亦較預期增加７﹒５％為高。英鎊突破
１﹒２８１５阻力，後市上望１﹒２８７０╱１﹒２９００；英鎊初步支持位於１﹒２７７５，
可低位吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６６０ １﹒１８００ １﹒１６１０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９００ １﹒２７６０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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