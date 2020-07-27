【新冠肺炎】梁美芬籲港府盡快進行全民檢測

本港疫情持續嚴峻，不少立法會參選人都希望可以「成功爭取」政績，令他們可向選民交代
。其中，參選九龍西的經民聯梁美芬，呼籲港府盡快進行全民檢測，以找出社區隱形病人，引法
例徵用酒店營地作檢疫隔離設施，而如果有需要時，更應該押後立法會選舉。
公民黨則稱，有食肆持牌人未向餐廳負責人發放資金，導致員工薪金無法獲補貼，認為是計
劃漏洞。該黨要求政府推第三輪抗疫基金，援助各類受疫情影響的人士與中小企業。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎 共28大獎得獎者揭曉
|中國故事24/07/2020
《神州經脈》中美互關總領館 南海啟實彈演習 A場大瀉外資急撤
|財經熱話24/07/2020
中美關係惡化 港股插557點收24705 「ATMX」急跌
|財經熱話24/07/2020
《嚟緊炒D乜》綠城管理「代建第一股」輕資產營運 可分注吸納
|FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先 保市場主體利價值股
|中國故事24/07/2020
【大國博弈】中國要求美方關閉駐成都總領事館 兩國關係到歷史轉折點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰