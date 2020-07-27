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27/07/2020 08:42

【新冠肺炎】梁美芬籲港府盡快進行全民檢測

　　本港疫情持續嚴峻，不少立法會參選人都希望可以「成功爭取」政績，令他們可向選民交代
。其中，參選九龍西的經民聯梁美芬，呼籲港府盡快進行全民檢測，以找出社區隱形病人，引法
例徵用酒店營地作檢疫隔離設施，而如果有需要時，更應該押後立法會選舉。
　　公民黨則稱，有食肆持牌人未向餐廳負責人發放資金，導致員工薪金無法獲補貼，認為是計
劃漏洞。該黨要求政府推第三輪抗疫基金，援助各類受疫情影響的人士與中小企業。
《香港經濟日報》（ｚｚ）

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