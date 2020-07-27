【華為風波】匯豐微信發文：從未設陷阱誘捕華為

中美關係再趨緊張，華為副董事長孟晚舟傳申請中止引渡美國要求，令身陷事件矛頭的匯控
（００００５），兩個月內第二度被內地官媒抨擊。匯豐周末在微信發文回應，強調對「華為並
無任何惡意、沒有構陷亦從未設置陷阱誘捕華為」，惟有關帖文目前已因涉嫌違規而無法查看。
匯豐續強調，沒有參與美國司法部對華為展開調查的決定、沒有鼓動美國司法部作出有關行
動，亦無介入美方逮捕孟晚舟或起訴華為的決定。《香港經濟日報》
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