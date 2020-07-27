【新冠肺炎】政府今擴大「加強實驗室監察計劃」

《經濟通通訊社２７日專訊》政府今為較高感染風險及輕微不適的市民提供免費新冠病毒病

檢測服務，市民可前往醫管局指定的２２間普通門診診所取樣本瓶，並在指定時間內提交，多間

診所外有大批市民輪候，部分門診亦在短時間內派完樣本瓶。

黃大仙區議員岑宇軒在出席電台節目表示，有市民清晨到門診排隊，亦認為每間診所每日派

１１０個樣本收集包，形容相關數目為杯水車薪。（ｂｎ）

