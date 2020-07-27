【新冠肺炎】消息指本港新增逾百宗確診個案，９２歲男病人離世

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日再新增逾１００宗確診新型冠狀病毒個案，

是連續第６日錄得過百宗確診個案。

伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診的７６歲女病人於昨晚（２６日）離世。另一名居

慈雲山慈正邨正遠樓的９２歲男確診病人亦於今早離世，本港新冠肺炎死亡個案增至２０人。

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