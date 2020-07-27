  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/07/2020 13:12

【新冠肺炎】消息指本港新增逾百宗確診個案，９２歲男病人離世

　　《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日再新增逾１００宗確診新型冠狀病毒個案，
是連續第６日錄得過百宗確診個案。
　　伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診的７６歲女病人於昨晚（２６日）離世。另一名居
慈雲山慈正邨正遠樓的９２歲男確診病人亦於今早離世，本港新冠肺炎死亡個案增至２０人。
（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/07/2020
【港版納指】三大因素催谷恒生科指誕生　惟新經濟股恐開始轉勢
FOCUS27/07/2020
【FOCUS】關鍵一周福禍難料　聯儲放鴿待新信號
中國故事27/07/2020
2020財富中國五百強出爐　兩桶油蟬聯一二名　京東科企最強
開市Good Morning27/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：新經濟股未見泡沫
財經熱話27/07/2020
【金價破頂】地緣政治風險增加　現貨金創出歷史新高
財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎　共28大獎得獎者揭曉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金