【立會選戰】參選人回覆選舉主任查詢，多人表示反對港獨

《經濟通通訊社２７日專訊》多名已報名立法會選舉的參選人收到選舉主任查詢，要求他們

回答問題。當中，選舉主任提到公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和鄭達鴻曾要求美國制裁香港，

是借外國力量對香港政府施壓，干涉香港內部事務，問他們這些行為如何擁護基本法和保證效忠

特區。他們昨日（２６日）回信指，無意要求外國制裁香港，又指會擁護《基本法》及「一國兩

制」憲制原則。

另外，立法會港島區參選人、報稱獨立的梁晃維回應選舉主任查詢指，無論如何都不支持民

主自決、民族自決和香港獨立，並真誠擁護《基本法》，堅定支持一國兩制。

梁晃維續指，在《港區國安法》實施後，明白請求外國對香港特區官員實施制裁的言行，屬

於不擁護《基本法》，所以已經無意借助外國勢力向香港施壓，亦無意讓外國干預香港內部事務

。他又表示，早前所指的「義無反顧反對國安法」，是指《港區國安法》制定過程和內容值得商

榷。

立法會選舉新界東參選人、民間集會團隊發言人劉頴匡回覆選舉主任查詢時指，由２０１７

年起已改變立場，反對港獨，至今沒有改變，亦不會要求美國制裁本港，並表明反對外部勢力干

預中國內政。

而新界東參選人何桂藍就回應選舉主任指，《港區國安法》內容多處牴觸《基本法》條文，衝

擊獨立司法制度、侵犯香港居民受《基本法》保障的各項自由，所以反對《港區國安法》單方面

頒布及執行。（ｃｗ）（ｚｚ）

