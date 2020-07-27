【新冠肺炎】畢馬威：內地消費者在疫情下傾向選擇網上購物及服務

《經濟通通訊社２７日專訊》畢馬威發布調查報告指，在新冠疫情下中國內地和香港市場愈

來愈多消費者轉用網上購物，並且傾向利用社交媒體或電子平台作為與企業溝通的主要渠道，而

「性價比」則為網購的重要考慮因素。

報告指出，現時中國內地和香港均在大型雜貨零售商網上服務使用量淨增幅最大的前四個市

場之列，香港在非雜貨領域的網購服務使用量增長亦躋身前四位。

畢馬威中國零售及消費品行業主管合夥人錢亦馨表示，隨著中國消費者日漸適應疫情及其後

續影響，消費行為的改變將維持並成為新常態。實體零售的模式需要加入新元素以挽留消費者。

畢馬威中國亞太區消費品及零售行業主管合夥人利安生（Ａｎｓｏｎ Ｂａｉｌｅｙ）表示

，一類新型的消費者群正在中國以至全球形成，他們財政受到壓力，但能夠掌握先進數碼科技應

用，做決策時亦更深思熟慮和揀擇。企業在新冠疫情下展現了高度創新性，包括在購買和客戶服

務支援方面提供更多數碼化選項，他們必須繼續專注於為客戶實現數碼化。

該報告針對１２個國家和地區共１２０００多名消費者作出消費模式演變的調查，其中包括

１０１７位香港及１０２７位中國內地消費者。（ｂｎ）

