【企業盈警】ＭＯＮＧＯＬ料上半年盈利能力轉弱

《經濟通通訊社２７日專訊》ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）公布，預期截至
今年６月３０日止六個月盈利能力將顯著轉弱，去年同期錄得綜合淨利潤４７１０萬美元。
集團表示，自今年初爆發的ＣＯＶＩＤ－１９病毒疫情給集團的經營環境帶來不確定性。基
於公共衛生擔憂，中國政府實施限制，這對集團今年上半年在中國的銷售及分銷活動造成影響。
（ｂｎ）
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