《本港經濟》出口連跌四個月，６月跌幅收窄至１﹒３％遜預期

《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，本港出口連跌四個月，６月份整體出口貨值

為３０５６億元，按年下跌１﹒３％，比５月跌７﹒４％收窄，但較市場預測升３﹒８％遜色。

同時，６月份商品進口貨值為３３８９億元，按年下跌７﹒１％，勝５月份跌１２﹒３％，但比

市場預估跌６％為差。

今年６月錄得有形貿易逆差３３３億元，相等於商品進口貨值的９﹒８％。



＊上半年出口貨值按年下跌６﹒９％＊



總結今年上半年的商品整體出口貨值較去年同期下跌６﹒９％。同時，商品進口貨值下跌９

﹒４％。上半年錄得有形貿易逆差１７５２億元，相等於商品進口貨值的９％。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升５﹒８％。

同時，商品進口貨值上升０﹒３％。



＊６月份出口跌幅減慢，受惠於輸往內地出口加快＊



政府發言人表示，６月份商品出口的按年跌幅減慢，主要反映輸往內地的出口加快。去年同

月比較基數低亦是部分原因。在環球經濟深度衰退下，輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場

的出口錄得不同程度的跌幅。第二季合計，商品出口貨值按年下跌４﹒３％，較第一季９﹒７％

的跌幅顯著收窄。

展望未來，２０１９冠狀病毒病繼續在世界各地蔓延，仍然是環球經濟前景的主要威脅，中

美關係越趨緊張亦增添不明朗因素。面對充滿挑戰的外部環境，香港的商品出口表現短期內料會

持續受制。政府會繼續密切留意情況。



＊上半年輸往美國跌２３﹒９％＊



今年６月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２﹒１％。此地區內，輸往部分主要目的地

的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升２１﹒６％）和中國內地（升８﹒８％）。另一方面

，輸往印度（跌３８﹒３％）、菲律賓（跌２９﹒４％）、泰國（跌２０﹒１％）、日本（跌１

７﹒９％）和韓國（跌１５﹒６％）的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他

地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌３６﹒２％）、美國（跌

２１﹒４％）和德國（跌１７﹒０％）。

今年上半年，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年跌幅，尤其是印度（跌

２６％）、美國（跌２３﹒９％）、德國（跌２１﹒６％）、新加坡（跌１９﹒３％）、韓國（

跌１２﹒５％）和日本（跌１１﹒２％）。然而，輸往台灣（升１０﹒７％）和內地（升

２﹒３％）的整體出口貨值則錄得升幅。（ｃｌ）

