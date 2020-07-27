【新冠肺炎】張建宗：希望選舉安全有序，適當時候會有公布

《經濟通通訊社２７日專訊》對於立法會選舉會否延後一年，政務司司長張建宗表示，底線
是希望有一個安全有序、公平公正的選舉，他指選舉投票人數不少，聚集風險十分高，不能忽視
，當局會每天監察情況和全盤考慮，適當時候會有公布。
至於行政長官林鄭月娥為何沒有出席記者會，張建宗表示，政府是一個團隊、無分彼此，齊
心抗疫，特首不出席記者會不代表不重視，行政會議早上舉行了特別會議，為市民利益和福祉分
秒必爭。（ｂｉ）
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