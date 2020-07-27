【新冠肺炎】政府收緊４人限聚令至２人，公眾場所需戴口罩

《經濟通通訊社２７日專訊》政務司司長張建宗表示，因應目前本港疫情持續嚴峻，政府將
收緊防疫措施。周三凌晨起，「限聚令」的人數上限，由４人進一步收緊至２人。同時，所有公
眾場所的人士，不論室內或室外，均需佩戴口罩，有關措施將為期７天。
張建宗呼籲，全港僱主及僱員合作，安排僱員在家工作，而市民亦暫停非必要的聚會。
（ｓｋ）
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