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27/07/2020 11:56

【港版納指】恒指公司關永盛：香港已準備好吸引大型科技股

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恆生指數公司行政總裁關永盛接受《彭博電視》訪問時表示，
剛推出的恆生科技指數將提供一個機遇，吸引全球投資者進入香港正在興起的科技市場，而與傳
統指數相比，預期科技板塊高波動高回報是合理的。
　　他又表示，隨著監管基礎設施在近數年的改變，以及通過股票通吸引中國投資者進入香港，
對無論是在中國還是已經在其他地方上市的大型中國科技股而言，所有條件都已經準備就緒。
（ｂｉ）

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