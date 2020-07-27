【港版納指】恒指公司關永盛：香港已準備好吸引大型科技股

《經濟通通訊社２７日專訊》恆生指數公司行政總裁關永盛接受《彭博電視》訪問時表示，
剛推出的恆生科技指數將提供一個機遇，吸引全球投資者進入香港正在興起的科技市場，而與傳
統指數相比，預期科技板塊高波動高回報是合理的。
他又表示，隨著監管基礎設施在近數年的改變，以及通過股票通吸引中國投資者進入香港，
對無論是在中國還是已經在其他地方上市的大型中國科技股而言，所有條件都已經準備就緒。
（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話27/07/2020
【金價破頂】地緣政治風險增加 現貨金創出歷史新高
|財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎 共28大獎得獎者揭曉
|中國故事24/07/2020
《神州經脈》中美互關總領館 南海啟實彈演習 A場大瀉外資急撤
|財經熱話24/07/2020
中美關係惡化 港股插557點收24705 「ATMX」急跌
|財經熱話24/07/2020
《嚟緊炒D乜》綠城管理「代建第一股」輕資產營運 可分注吸納
|FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先 保市場主體利價值股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰