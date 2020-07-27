【新冠肺炎】張建宗：周三起全面禁堂食７日，關閉體育場所及泳池

《經濟通通訊社２７日專訊》政務司司長張建宗表示，由於７月１３日至２６日期間已有逾
１１６４宗的新冠肺炎確診，所以認為有需求進一步收緊社交距離限制，包括全面禁止堂食及關
閉體育場所及泳池，並由周三零時起生效，為期７日。
張建宗指，食肆全天候禁堂食，只准外賣，美食廣場需要關閉座位。（ｊｏ）
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