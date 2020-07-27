《小傳日記》全日禁堂食，魚缸好失色；科指新推出，ＡＴＸ齊摔

《小傳日記》神州同花旗國關係繼續緊張，疫情第三波亦持續，美股三大指數齊齊回吐。但

今日「孖屐」的焦點恆生科技指數今日正式推出！香江魚缸今朝高開２０４點報２４９０９點「

贈慶」。未幾，魚缸曾升至２４９７２點但已經系全日最高位。其後，ＡＴＭＸ同其他科技指數

成分股倒跌拖累「孖屐」氣氛，魚缸升幅迅速收窄。

午後，港府公布收緊防疫措施，周三（２９日）起全面禁止堂食，仲要限聚令收緊至兩人等

等，反應本地疫情越見嚴重，魚缸無力反彈，加上本地磚頭佬沽壓大，拖累魚缸最多曾跌１７９

點見２４５２６點。另一方面，日圓走強，美匯轉弱，加上見金價同埋白銀價格繼續上揚，反映

「孖屐」避險情緒增加。最終魚缸收報２４６０３點，跌１０２點或跌０﹒４１％，主板成交１

２５６﹒７７億元。國企指數報１００７５點，跌５點或跌０﹒０５巴仙。恆生科技指數收報６

７７４點跌８７點或逾１巴仙。

Ａ場方面，上證綜數報３２０５點，升８﹒４６點或升０﹒２６巴仙。深證成指報１２９７

６點，升４１﹒１７點或升０﹒３２巴仙，總成交９２７１﹒７９億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌近２巴仙，報５２０銀；ＡＩＡ（０１２９９）升

近１巴仙，報７２﹒４銀；大笨象（００００５）跌近２巴仙，報３５﹒３５銀；神州移動（０

０９４１）跌近１巴仙，報５３銀；三發發（００３８８）跌近２巴仙，報３５３﹒８銀。



＊全面禁堂食日清好給力，阿爺又出聲內需佬出色＊



港府公布防疫措施再加辣，周三（２９日）起全面禁止堂食，多咗人買糧放屋企做儲備，本

地相關抗疫概念佬自然受惠！日清食品（０１４７５）抽高一成，報７﹒７銀；香港電視（０１

１３７）飆１１巴仙，報７﹒８銀；ＣＥＣ國際（００７５９）起飛近１７巴仙，報０﹒９１銀

；維他奶（００３４５）跳高近１巴仙，報３０﹒３銀；經營日本城嘅國際家居零售（０１３７

３）鏟高逾３巴仙，報２﹒１２銀。

早前國家主席習近平指出，要通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通。內需佬

逆市表現出色！九毛九（０９９２２）鏟高近４巴仙，報１２﹒７６銀；華潤啤酒（００２９１

）起哄３巴仙，報５３﹒３銀為表現最佳國貨佬；澳優（０１７１７）起飛近３巴仙，報１４﹒

６６銀；青島啤酒（００１６８）炒高２巴仙，報６６﹒８５銀；中國旺旺（００１５１）起飛

２巴仙，報５﹒９１銀。



＊疫症逝者多個市好坎坷；科技佬唔跳藥佬無得笑＊



恆生科技指數今日正式推出，恆指公司話，研究緊推出ＥＴＦ同衍生工具，目前反應熱烈，

相信會有多隻ＥＴＦ喺中港兩地推出。但係科技指數成份股今日表現唔係咁好，唯一一隻非中資

股ＡＳＭ（００５２２）聽日出中期績，走高近２巴仙，報９９、７５銀。有報告話，神洲第二

季嘅智能手機銷售按年無咗１７％，舜宇（０２３８２）踼高近３巴仙，報１４１﹒７元為表現

最佳藍戰士；瑞聲（０２０１８）軟逾１巴仙，報５６﹒７５銀。表現最好嘅係眾安在線（０６

０６０）彈近６巴仙，報４４﹒６５銀；鴻騰（０６０８８）跪低近９巴仙表現最差，報３﹒５

２銀。

康希諾（０６１８５）回Ａ消息持續醞釀，炒高後回吐，挫近２％，報２１１﹒４銀。微創

醫療（００８５３）附屬微創神通醫療引資１﹒５億人幣，所持股權將攤薄至不足七成，跪低逾

２巴仙，報３８﹒６銀；東陽光藥（０１５５８）發盈警，預期截至６月底止中期純利按年碌低

３５巴仙至４５巴仙，有核心產品銷售量受疫情影響，無咗逾５巴仙，報１２﹒５２銀。兩隻藍

戰士中生製藥（０１１７７）踼高逾２巴仙，報１０﹒１６銀；石藥（０１０９３）潛近１巴仙

，報１５﹒２銀。



＊中美互交惡金價真快樂，工信部力撐車佬無力行＊



自中美交惡之後，白銀同黃金就成為避險工具，其中金價係上周五（２４日）突破１９００

美元關口，國際金價起飛金佬一定跟住開車，山東黃金（０１７８７）急飆一成二，報２４﹒９

銀；紫金礦業（０２８９９）漲近７巴仙，報５銀；招金礦業（０１８１８）同樣踢高逾９巴仙

，報１０﹒９６銀；中國黃金國際（０２０９９）飛起逾８巴仙，報８﹒２９銀；恆興黃金（０

２３０３）跳高近半成，報３﹒３９銀。

神州工信部就話啦，支持新能源汽車下鄉，會同有關部門同地方政府合作，希望係７月至１

２月期間搞活動咁，不過車佬今日都係榮辱互見咁，吉利汽車（００１７５）跌逾１巴仙，報１

５﹒７２銀；華晨中國（０１１１４）升近１巴仙，報７﹒７５銀；美東汽車（０１２６８）升

唔夠半巴仙，報１９﹒７４銀；長城汽車（０２３３３）跌近１巴仙，報８﹒０８銀；廣汽集團

（０２２３８）跳高近３巴仙，報６﹒４１銀。請請！





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