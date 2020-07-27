《真知灼見－溫灼培》本周留意４大因素

《真知灼見》本周重點當然是要留意美國特朗普政府能否成功把其１萬億美元援救經濟方案

通過國會。一點必須理解，美國政府每周派發給予每位失業人士的６００美元現金支票，將於７

月底屆滿。倘特朗普的１萬億美元方案不能於本周通過國會，美國消費者的消費力到了下星期將

無以為繼。

除了觀察上述方案以外，另一要留意因素當然是本周聯儲局的議息會。回憶於６月１０日議

息會上，聯儲局主席鮑威爾曾指出，假設疫情受控，不排除美國經濟將能逐步復甦。可惜，踏入

７月份美國疫情再次失控，現在每日新增確診人數高達７萬人。多個美國州份更要重推限制令。

現市場關注於本周二及周三（２８及２９日）的議息會，鮑威爾將如何評價美國最新經濟形勢。

幾可肯定，鮑威爾的評價相信將難免要較６月份時要差。不過，預期聯儲局本周議息會亦不急於

作任何動作。料聯儲局會先觀察特朗普政府與國會達成一個如何的救經濟方案，然後才再決定下

一步行動。



＊中美政治繼續左右市場＊



中美政治相信繼續會成為今後市場最大的不穩定元素。愈是接近大選，預料美國總統特朗普

愈需要透過增強對中國的磨擦，來贏取美國國民對其支持。因為按照歷史慣例，每當美國與其他

國家的紛爭愈趨激烈，就愈能團結美國國民對現任政府的支持。明顯，鑑於現時特朗普在民調中

一直落後於民主黨候選人拜登，提防特朗普會繼續打中國牌以達到其大選目的。

至於經濟數字，本周四（３０日）及周五（３１日），美國及歐元區將先後公布第二季ＧＤ

Ｐ數字初值。由於第二季，不論是美國還是歐元區，均是面對疫情的最嚴峻時刻，數字差是意料

中事，問題是有多差。相信市場會用上有關數字以衡量第三季的經濟狀況。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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