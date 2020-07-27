【新冠肺炎】施羅德：美國死亡病例或會再現增長，將煞停復甦

《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德：首席投資總監及多元化資產投資環球主管

Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ發表道，正如新冠疫情期間居家上課的孩子一樣，市場似乎

亦難以長時間保持專注。

對父母而言，於封城期間最艱巨的任務之一想必是在家為子女輔導功課。Ｋｙｒｋｌｕｎｄ

在社交媒體上目睹家長們如何花盡心思，為子女一一重拾那些遺忙已久的英文句式或數學概念，

對家長來說這真的是一場惡夢。

除此之外，他們現在還需要應付專業老師們每天所面對的挑戰：就是如何保持孩子的集中力

。從新冠疫情期間股市的表現反映出，缺乏專注力並不僅是小孩的專利。

自新冠病毒爆發初期股巿出現一輪暴跌過後，疫情不斷蔓延至全球各地，造成數十萬人喪生

及無法估計的經濟損失，股巿卻在此期間表現強勁得叫人難以置信，這或許反映投資者並未對疫

情的發展給予足夠的關注。

雖然疫情爆發初期備受各界關注，但隨著各國央行及政府大舉推出一系列經濟刺激措施，市

場對疫情的注意力旋即被分散。在利好因素帶動下，股市持續向好，一時遮蔽了投資者的部分隱

憂。

目前，隨著美國的感染率大幅飆升，市場再度聚焦於疫情的發展。作為世界最大的經濟體系

，美國國內的死亡病例或會再次出現恐慌性增長，而這將煞停曙光漸露的復甦勢頭。

Ｋｙｒｋｌｕｎｄ不確定市場是否已為此作好準備。

即使各國不再重新實施封城措施，消費者對新冠疫情的憂慮加深無論如何也會對經濟構成一

定影響。無可否認，這畢竟是一場由消費者主導的經濟衰退，若消費者憂慮加劇，消費將會持續

減少並將以緩慢的速度才能恢復至疫情爆發前的水準。

該行預期政府的措施並不能一下子就會刺激消費意欲。事實上這一系列支援措施旨在維持穩

定的經濟活動水準，而非爆發性增長。

隨著秋天來臨，那些過份樂觀的投資者或會漸漸醒覺。於封城期間員工被逼休假所造成的負面影

響將開始浮現，而隨著他們逐步復工，失業人數有可能會急劇上升。

綜觀而言，施羅德多元化資產團隊對各類資產的配置有何想法？

Ｋｙｒｋｌｕｎｄ認為，現時看淡股市前景或有點言之尚早，因為這將與央行推動市場反彈

的政策背道而馳。但與此同時，鑒於上述種種原因，Ｋｙｒｋｌｕｎｄ認為投資股票的最佳時機

已經過去。目前而言，維持中立的看法似乎較為適合。

雖然該行現時對股市持觀望態度，但該行傾向看好那些將繼續受惠於央行充足流動性所支援

的行業。

由此可見，該行依然看好黃金的表現。雖然黃金走勢已相當淩厲，近期更徘徊於１８００美

元的水準，接近歷史高位，但該行認為金價仍存在進一步上升的空間。投資者通常視黃金為對沖

工具（屬避險保值資產），但現時黃金的表現與股票等風險資產更為相似。此外，黃金也是受惠

於央行經濟政策之一的資產類別。

除此之外，該行也看好企業債券，包括投資等級及非投資等級高收益債券。這些債券同樣受

惠於央行的經濟刺激措施，而且收益率亦相對具吸引力。

然而，隨著新冠疫情不斷演變，以及１１月美國大選及英國脫歐等重大事件所帶來的不明朗

因素，該行仍需保持高度專注力，繼續密切關注巿場變化。（ｈｏ）

