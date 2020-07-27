《環球視野－包樂德》經濟擴張的綠芽

《環球視野》經濟數據顯示全球大部份地區可能正在復甦。中國首先於１月及２月爆發新型

冠狀病毒疫情，亦是最早重啟經濟活動的國家，而且經濟反彈步伐顯著。大部份工業公司已重新

運作，並接近回復正常活動。６月份的服務業採購經理指數表現強勁，並且優於預期。國家統計

局的全行業綜合指數升至２０１８年中以來的最高水平。中國的經濟數據在數月間取得令人難以

置信的進展。

事實上，全球大部份地區都是如此。繼３月和４月嚴重崩潰之後，歐元區經濟亦展現重拾活

力的跡象。雖然６月份製造業採購經理指數報４７﹒４，仍低於５０的平衡點，但這已是今年第

二高的紀錄，亦較４月份的３３﹒４低位回升。德國的５月份零售銷售較４月份急增１３﹒９％

，遠高於２月份和２０１９年５月的水平。法國和西班牙的５月份零售銷售增幅更為顯著；儘管

信心仍然偏低，但似乎正在回升。

美國經濟在５月份急速增長，逆轉了３月及４月因經濟停擺而出現的弱勢。６月份就業數據

持續報捷，新增職位創下４８０萬個的新紀錄，較平均預測值多１６０萬個。但隨著南部幾個州

份的每日新冠肺炎新感染個案創新高，數據的升勢似乎略為停滯。美國今後的復甦步伐將有如拾

級而行：經濟活動在暫時喘息後，才會再次迅速前衝；現在可能正是小休之時，稍後將重拾動力

，再次從４月的跌勢中回升，並在隨後數週保持活力。不過，重啟經濟帶來的初步動力將在９月

份減退，復甦步伐趨於緩和。我們預計第三季國內生產總值年率將高達１０％，但隨後將出現漫

長的復甦期，國內生產總值和就業率要到２０２２年才可重返之前的高位。然而，消費者收入保

持穩定，職位顯著增長。經濟可望持續穩健復甦，２０２１年增長接近２﹒５％或以上，年底則

可能略為放緩。

投資級別債券的信貸息差已經顯著擴闊，因此息差進一步收窄帶來的潛在收益有限。高收益

或新興市場債券的信貸息差仍可能繼續收窄，因此我們看好這類債券多於投資級別債券。我們亦

看好短期至中期債券，以避免長期利率在明年上升的風險。

股市升勢確實在６月份擴大。若要大市升勢持續，必須要有更多股類加入。由於經濟增長可

望復原，我們預計股市將維持溫和上升的趨勢。標準普爾５００指數可望在未來數月上試

２０２０年２月的高位，但我們預期屆時市場將出現沽壓，而在美國大選之前，大市將再次反覆

波動。

我們看好那些在增長回升時表現最佳的股票，例如物料、工業、金融、非必需消費品等週期

股。我們亦會繼續持有小型股和新興市場股票；兩者在６月均見造好，預計這股動力將會延續。

美元正在轉弱、增長似乎復甦，以及商品價格上漲，這些都是看好新興市場股票的理據。

放眼未來，由於股票估值及債券價格甚高，意味長期財務回報可能缺乏驚喜。我們認為逆轉

過去十年的投資環境，轉換至價值型和週期股票反而能夠帶來可觀的長期股票回報。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

