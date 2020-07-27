《保險觸覺－黎柱基》海外留學保險的獨有保障

《保險觸覺》子女到外國留學，有些父母會為子女購買全年旅遊及意外保險作為保障，其實

市場上許多全年旅遊保險計畫均有列明，保障期內每次旅程的限期為９０日，但子女留學海外，

逗留的日子往往都會不止這個數字，故相關旅遊保險未必可以為留學生提供最適切的保障。因此

為子女安排升學事宜時，家長應購買海外留學保險。



＊「教育基金」及「學業中斷」保障＊



留學保險除了不設逗留期限外，最大特點之一，就是針對留學生的需要而設有「教育基金」

及「學業中斷」的保障項目。假如受保學生的父母或監護人不幸因意外死亡或永久傷殘，保單就

會發放持續教育補助基金，有些保單的賠償額更可高達３０萬元，讓受保學生不必擔心財務問題

而可以繼續學業。

另外，若然受保學生因長期住院、嚴重受傷或疾病或癱瘓、或直系親屬死亡等而中斷學業，

部分保險公司也會賠償不能取回的學費或按金，有些保單賠償額更可高達２０萬元，以減低投保

人的損失。



＊保障交通及住宿費用＊



留學保險同時保障因外遊警示而損失的交通及住宿費用，當香港政府保安局就留學生計劃的

目的地發出紅色或黑色警示，建議調整旅程或避免不必要前往已發出警示的國家或地區以降低損

失，留學保險的附加保障可向受保學生賠償因調整旅程而損失的預付或未使用交通及住宿費用，

部分保單每年賠償額更可高達２萬元。除此之外，有些保險公司也可以賠償取消已兌換飛行里數

的所需費用或不可退還的已兌換交通及住宿飛行里數。

海外大學流行到外地實習，讓學生練習他們在職技能的同時，可以學習各地文化。留學保險

提供升學期間的全球實習、兼職及休閒旅遊保障，全面照顧留學生的各方面需要。現今許多著名

的旅遊景點遭受恐怖襲擊，一些保險公司更提供恐怖襲擊保障，包括由核子、生物及化學物質所

引致的襲擊。

家長宜因應子女的需要，了解市場上的各留學保險之保障範疇、條款、自負額和保障金額，

挑選最合適的計劃。舉例而言，美加地區的醫療費用一般較澳紐地區高，若子女將到美加留學，

保費可能會有所不同，故此家長投保前要認清子女的保額需要，再作精明選擇。家長亦應提醒子

女保存所有發票及收據正本，待受保學生回港後的１４日內或索償通知起計３０日內連同已填妥

的索償表格於一併提交給保險公司以作索償。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

