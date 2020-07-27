【港版納指】恒指兩萬五前遇阻力低收１０２點，科指軟逾１％跑輸

《經濟通通訊社２７日專訊》恆生科技指數今日推出，惟登場首日先高後回兼跑輸大市。恆

生指數同樣反覆低收，收市跌穿５０天線（約２４６３０）。

恆生指數今早高開２０４點，報２４９０９點，隨後一度擴大升幅，惟２５０００前已見阻

力，最高只見２４９７２點，升幅２６７點。突破不果後，指數反覆沉底，最多曾倒跌１７８點

，低見２４５２６點，最終收市仍向下１０２點或下跌０﹒４１％，報２４６０３；主板成交１

２５６﹒７７億元，較上日減少２４﹒５９％。國企指數報１００７５，下跌５點或下跌０﹒０

５％。

至於新登場的恆生科技指數，同樣先高後回，最高曾升２﹒２１％高見７０１４﹒８４點，

隨後一度反覆倒跌最多２﹒７％低見６６７７﹒１６，低位略有承接，收市報跌６７７４﹒７８

點，跌８７﹒９２點或１﹒２８％，跑輸大市。

值得留意的是，北水繼上日（２４日）淨流出１２﹒３２億元後，今日重回淨流入，惟規模

不大，僅１８﹒５億元。

Ａ股方面，滬綜指收升０﹒２６％，報３２０５﹒２３點，３２００失而復得；深成指走高

０﹒３２％，創業板指略反彈０﹒１５％。兩市全日成交回落至９２７２億元人民幣，較上日大

減３０％，亦是１８個交易日以來首次成交不足萬億元人民幣。



＊科指重磅股舜宇揚近３％，兼為全日最佳藍籌＊



３０隻恆生科技指數中，一共２３隻報跌，僅６隻報升，一隻無升跌，為阿里巴巴（０９９

８８），其已是ＡＴＭＸ四隻重磅股中表現最好，收報２３９元。小米（０１８１０）表現最差

，急跌３﹒０５％，報１４﹒６４元。至於騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別低收

１﹒５２％，報５２０元；以及２﹒９９％，報１８５元。

而比重第五的舜宇光學（０２３８２）表現較理想，升幅達２﹒６１％，報１４１﹒７元，

其同時為表現最佳藍籌。至於升幅最大的新貴，則是眾安在線（０６０６０），收高５﹒５６％

，報４４﹒６５元，在新指數登場首日稱冠。緊隨其後的是比亞迪電子（００２８５），跟升４

﹒０５％，報２３﹒１元。而表現最差的是鴻騰精密（０６０８８），低收８﹒８１％，報３﹒

５２元。

恆指重磅股方面，除騰訊外，匯控（００００５）同樣拖低恆指約４０點，收市軟１﹒８１

％，報３５﹒３５元。港交所（００３８８）走低１﹒８３％，報３５３﹒８元。中資金融股造

好，建行（００９３９）及工行（０１３９８）分別走高約１％，報５﹒９２元及４﹒７１元。

另外，新世界（新）為全日最差藍籌，低收２﹒８１％報３６﹒２元。



＊多隻抗疫概念股抽逾一成，思摩爾再破頂＊



本港收緊防疫措施，其中，限聚令由４人進一步收緊至２人，並要求所有處於公眾場所的人

士，不論室內或室外，均需佩戴口罩，為期７天。抗疫概念股造好，ＣＥＣ國際控股（００７５

９）攀高１６﹒６７％，報０﹒９１元。港視（０１１３７）揚１０﹒９５％，報７﹒８元。日

清食品（０１４７５）同漲１０％，報７﹒７元。

另外，金價創新高，現貨金一度升至每盎司１９４４﹒７美元，金屬相關股齊齊上揚。山東

黃金（０１７８７）飆升１２﹒４２％，報２４﹒９元。招金礦業（０１８１８）跟隨抽高９﹒

３８％，報１０﹒９６元。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）上揚１﹒８４％，報１４０９元。

中國白銀集團（００８１５）走上１３﹒１３％，報１﹒１２元。

其他焦點股方面，思摩爾（０６９６９）今日起獲納入恆生綜合指數，盤中高見４３﹒４元

再破頂，全日則收高１２﹒５３％，報４２﹒２元亦創收市新高。而中建材（０３３２３）擬重

組水泥資產，收市飆１０﹒１１％，報１０﹒０２元，創逾７年高。（ｋｌ）

