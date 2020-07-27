《每周華語－黃溢華》《青年近衛軍》、《收穫》與國界的變遷

《每周華語》中日多年前於東海因為海上油田涉及「國界」╱水域誰屬而有多年高調的爭持

。各說各話，更有不少專家認為東海的「劃分」有利「春曉」油田的法律正確地位，中國可合法

開採；亦有建議兩國一起「開發」更為符合現實云云。今天，焦點又往南海主權全方位聚集，可

見「國界」乃極為敏感也。



二次大戰各參與國╱地區甚而中立國都損失慘重。前蘇聯損失巨大，苦戰多年，１９４２╱

１９４３年底才扭轉戰局，最終自莫斯科力守打回東歐，再進入德國境內，與希特拉進行最終決

戰。１９４５年４月╱５月，紅軍於柏林擊敗納粹德軍。盟軍由西面往納粹德國進攻，美蘇於易

北河會師，但不久步入１９４６年戰後，西方與蘇聯便出現幾十年的冷戰。１９４１╱１９４２

年蘇聯苦戰之中。作家法捷耶夫（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｆａｄｅｙｅｒ，１９０１－１９５６

）代表作《青年近衛軍》（Ｔｈｅ Ｙｏｕｎｇ Ｇｕａｒｄ），描述戰區內青少年組織了反抗

納粹德軍的地下黨，有不少成功突擊，可惜給自己人出賣，最終慘敗。法捷耶夫長期擔任蘇聯作

家協會總書記。二次大戰，前蘇聯死傷巨大，但二戰之後，蘇聯於中亞、東歐╱中歐得到政經控

制權╱話語權。１９４４╱１９４５年，《青年近衛軍》初稿已完成，為加重黨的地下反擊領導

之內容及角色，１９５１年就此修改完成。不幸是史太林於１９５３年逝世，赫魯曉夫上台全面

否定史太林，因而法捷耶夫面對極大的批判，最終他走上自殺之路。中華人民共和國成立之後，

葉水夫將《青年近衛軍》譯為中文，因而此小說於華人社會廣為人所知。



二戰改變了全球的政經格局，加速了科研、科技的發展。二戰之後，中國內戰，１９４９年

新中國成立。上周發射了火星探測器，２０２１年５月將到達火星，而２０２１年正是中國共產

黨誕生一百年。１９５０╱１９７０年的廿年，新中國大致閉關以計劃經濟為本。前蘇聯甚而今

天的俄國，對新中國有很大及多方面的影響力，此乃歷史長波使然也。



蘇聯苦戰，雖然勝利，可惜付出巨大，且人命損失多達二千、三千萬人之數。戰後走出新的

政經格局，不幸花了太多國家資源於軍備，未能及時改變人民的生活。且十多個加盟共和國，文

化╱能力╱歷史差異太大，強硬採用同一制度，說易行難，只見收事倍功半之效。經濟長期消耗

之下，西方成為贏家，但今天，西方自身也有甚多仍未解決的社會問題。事實上，維持十多個加

盟共和國的真正「成本」太大，１９９２╱１９９３年前蘇聯終於解體實不足為奇。



二戰期間及之後，蘇聯不乏作家以小說描述社會實況。《Ｈａｒｖｅｓｔ》得斯太林獎，作

者Ｇａｌｉｎａ Ｎｉｋｏｌａｅｖａ（１９１１－１９６３），描述了農民如何生活苦困，有

黨的支援，就像生活在「暖和」的湖中，農民不會落入湖底！有黨及集體農村政策，農民有了新

的希望。前蘇聯不少小說，翻譯為中文、英文等等語言，使新中國更可了解蘇聯農民，抗戰等等

的理想與事蹟。



小說內容配合蘇共的政策，而西方社會也好，日本社會也好，不少小說內容也成為配合社會

的需要。當然也有例外，例如東歐不少名著，於冷戰期間在國外發行大受歡迎；而在國內，自然

是「禁書」了。二次大戰全球損失慘重，但戰爭即使結束，並未真正解決大家的問題：國界「不

清」便是今天依然使地緣政局不穩的主因之一。



國界╱海域之擁有權自古爭論不休。又例如清國╱沙俄兩國早有國界的爭議及協議。但兩國

不斷自身改變，使幾百年前的國界亦有巨大的變化。例如海參威乃女真人的發源，但今天終成為

俄國遠東的城市，太平洋艦隊的基地。海參威乃俄遠東地標之一，近日遠東起了巨大人事的變動

，不親普京的地方領導人被帶往莫斯科起訴云云。自沙俄至今，俄遠東仍未能真正全面發揮她的

地緣經濟實力，中日南韓甚而朝鮮，與海參威當然有甚多經濟交往。發展東北亞，亦離不開沙俄

╱清國的「地圖」歷史長波也。



新中國成立，毛主席╱斯太林就中蘇「國界」有新的「見解」：決定！地球村近千年之政治

意識形態甚多，無從決定那一制度較符合理想與經濟所需。《Ｈａｒｖｅｓｔ》等前蘇聯小說名

著，今天已成為「歷史」：集體農莊已不復存在、主因乃生產力提振不起也！



常言道：「十年河東、十年河西」！斯太林「走」了，人事大變，《青年近衛軍》的作者也

因而走上絕路，真的不幸。今天世局正在急速變之中：股債樓「狂牛市」也可在不知不覺之間短

期見全球大回調也未可料也。而有否真正有效的疫苗仍有待考驗，有正面思維重要，但也不代表

真有「解藥」存在。不是悲觀，而是世事難料也：曹雪芹的遭遇正好是活生生的例子。



《資深市場人士 黃溢華》

