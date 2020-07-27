《鍾之日記》大象中箭累魚缸，股民灰心成交疏

《鍾之日記》７月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恆生指數今早高開２０４點，報２４９０９點，隨後一度擴大升幅，惟２５０００前已見阻

力，最高只見２４９７２點，突破不果後，指數反覆沉底，最多倒跌１７８點，低見２４５２６

點，最終收市仍向下１０２點或下跌０﹒４１％，報２４６０３；主板成交１２５６﹒７７億元

，較上日減少２４﹒５９％。

本港疫情高居不下，今日新增１４５新型肺炎確診，再創單日最多，其中１４２宗屬本地個

案，政府公布進一步收緊防疫措施，四項新措施包括，食肆全日禁止堂食、「限聚令」由４人收

緊至２人、不論在室內或室外的公眾地方都要戴口罩（吸煙不在豁免範圍）、體育處所及泳池須

暫時關閉。有關措施本星期三凌晨起生效，為期７日，至下月４日。

中美脫勾已成日常，據《央視》報道，今日上午１０時，按照中方要求，美國駐成都總領館

閉館，中方主管部門隨後從正門進入，實行接管；至於中國駐休斯敦總領事館當地上周五（２４

日）下午屆滿，中方人員撤走，美方執法人員其後破門進入該建築物，中國外交部批評，美方執

法人員的舉動與入室盜竊無異。



＊Ａ場吃藥又喝酒，成交大跌響警號＊



Ａ股上周五暴跌後，滬綜指全日爭持三千二關，盤中地產股跌幅擴大，權重金融股疲軟，下

午「吃藥喝酒」行情發動，大市回穩，滬綜指收升０﹒２６％，報３２０５﹒２３點，保住三千

二。

須留意的是，Ａ場交投顯著變淡，兩市全日成交回落至９２７２億元人民幣，較上交易日（

２４日）成交大減４０７７億元人民幣或三成，且是１８個交易日以來首次成交不足萬億，或意

味著此前強勁行情帶來的散戶入市潮有所減弱。

香港的槓桿反向ＥＴＦ市場今天迎來里程碑，４隻Ａ股槓桿反向ＥＴＦ首日掛牌，包括南方

東英的滬深３００每日槓桿兩倍（０７２３３）與滬深３００每日反向一倍（０７３３３），以

及華夏的滬深３００指數每日槓桿兩倍（７２７２）及滬深３００指數每日反向一倍

（７３７３）。滬深３００收升０．５１％，南方兩新產品收市價格均較發行價高出一成，成交

金額達到２６５億元及１８３億元。



＊遭官媒斥聯美陷害華為，匯豐內地回應被刪＊



華為副董事長孟晚舟代表律師１７日向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，理由是美國

起訴孟晚舟欺詐罪的關鍵證據存在重大遺漏和誤導。內地官媒《人民日報》旗下人民網日前發文

，指孟晚舟案完全是美國炮制的政治案件，直斥匯豐（００００５）為逃避美國的洗黑錢指控，

參與「構陷」孟晚舟。

文章指出，香港星通是華為在伊朗地區的合作伙伴，二者關係脈絡清晰，相信匯豐對此一定

有所了解。認為匯豐之所以配合美國構陷華為，是因為匯豐在２０１２年因自身不當行為違反美

國對伊朗制裁規定，故以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對匯豐洗錢重罪的刑事指控。

匯豐其後透過微信公眾號「匯豐中國企業」回應指，集團對華為沒有任何惡意，亦無「構陷

」華為，美國司法部提供的材料是應其官方正式要求而提供，他們亦只是提供事實資訊，從未「

設置陷阱誘捕華為」。不過匯豐微信公眾號的有關文章隨後已被刪除。

中國與西方陣營的對壘日益升溫，雖然中方未對西方企業有大動作，但官媒的「嘴炮」足以

令市場感到憂慮。匯控今早雖輕微高開，但很快便調頭下跌，日內低見３５﹒０５元，創５月

２５日以來新低；收市報３５﹒３５元，跌１﹒８％。



＊港版納指出師不利，鴻騰精密壞消息拖累領跌＊



號稱港版納指的恆生科技指數今日正式推出，惟登場首日先高後回兼跑輸大市，首戰出師不

利。恆生科技指數最高曾升２﹒２１％高見７０１４﹒８４點，隨後一度反覆倒跌最多２﹒７％

低見６６７７﹒１６，低位略有承接，收市報跌６７７４﹒７８點，跌８７﹒９２點或

１﹒２８％，跑輸大市。

３０隻恆生科技指數中，一共２３隻報跌，僅６隻報升，而阿里巴巴（０９９８８）無升跌，

已是ＡＴＭＸ四隻重磅股中表現最好，收報２３９元。小米（０１８１０）表現最差，急跌

３﹒１％，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別低收１﹒５％及３％。

而比重第五的舜宇光學（０２３８２）表現較理想，升幅達２﹒６％，其同時為表現最佳藍

籌。至於升幅最大的新貴，則是眾安在線（０６０６０），收高５﹒６％，而表現最差的是成分

股鴻騰精密（０６０８８），懷疑受蘋果擬轉移至印度組裝手機消息影響，低收８﹒８％，報３

﹒５２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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