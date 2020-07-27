【華為風波】官媒指責匯豐做局構陷孟晚舟，匯豐微信發文說明被刪

《經濟通通訊社２７日專訊》華為副董事長孟晚舟代表律師１７日向加拿大法院申請中止執

行美國引渡程序，理由是美國起訴孟晚舟欺詐罪的關鍵證據存在重大遺漏和誤導。加拿大卑詩省

最高法院２４日公開孟晚舟引渡案下一階段庭審的證據資料。《人民日報》旗下人民網２４日發

表題為《孟晚舟案證據公開！匯豐銀行構陷，美國一手炮製》的文章，指匯豐「構陷」孟晚舟，

斥匯豐為逃避美國的洗黑錢指控，參與陷害孟晚舟。匯豐２５日在微信公眾號「匯豐中國企業」

發出《匯豐集團關於華為事件的幾點說明》，表示對華為沒有任何惡意，亦無「構陷」華為，美

國司法部提供的材料是應其官方正式要求而提供，他們亦只是提供事實資訊，從未「設置陷阱誘

捕華為」，不過匯豐微信公眾號的文章隨後已被刪除。

官媒發指孟晚舟案完全是美國炮制的政治案件，並斥匯豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材

料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。

文章指出，美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟向匯豐「隱瞞」華為與香

港星通的關係，令匯豐因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的「風險」，孟晚

舟對匯豐構成「欺詐」。此案「唯一關鍵證據」，是孟晚舟交給匯豐的一份簡報文件。文章直斥

，匯豐假稱不清楚華為與香港星通的關係，是公然撒謊。

文章指，香港星通是華為在伊朗地區的合作伙伴，二者關係脈絡清晰。為自圓其說，也為強

化「罪證」效力，匯豐聲稱：只有「初級」員工清楚華為與香港星通的關係，但這些「初級」員

工沒有將相關信息傳遞給「高級」管理者，導致後者只能依賴孟晚舟提供的簡報判斷風險。

文章又說，２０１２年１２月，匯豐因自身不當行為，包括違反美國對伊朗制裁規定，與美

國司法部簽署《延期起訴協議》，匯豐向美國司法部保證，針對全集團客戶開展審視和清理工作

，在此過程中，匯豐不可能識別不出華為和香港星通的關係。文章認為，匯豐之所以配合美國構

陷華為，是以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對匯豐洗錢重罪的刑事指控。



＊美國霸權絞殺中國高科技企業＊



文章稱，從２０１３年精心策劃約見孟晚舟，到２０１７年８月終止與華為合作，匯豐通過

一系列操作，既保留了華為這個大客戶，實現利潤最大化，同時高管平安落地，成為極少數被美

方撤回指控的企業之一。

文章說，孟晚舟事件是一面鏡子，照出了美國霸權主義之下，美加如何共謀，披著「司法公

正」的外衣，動用國家機器，對中國高科技企業展開一場政治追殺。文章最後表示，現在孟晚舟

引渡案進入實質審理階段，全世界主持正義的人們等待加拿大作出公正的判決。（ａｃ）

