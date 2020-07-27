【新冠肺炎】全國昨增６１宗確診，包括新疆４１宗遼寧１４宗本土

《經濟通通訊社２７日專訊》新疆及遼寧齊爆發新一波新冠疫情，而吉林亦現新的本地感染

個案。國家衛健委公布，７月２６日，全國新增確診６１宗新型冠狀病毒肺炎病例，當中４宗為

境外輸入，分別在內蒙２宗，福建、四川各１宗；本土病例５７宗，其中４１宗來自新疆，１４

宗在遼寧，吉林亦錄２宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院１０宗。

截至７月２６日，全國累計確診病例的最新數字為８３８９１宗。累計死亡人數維持４６３

４人；現有確診病例３３９宗，其中重症病例２１宗；現有疑似病例３宗；累計治癒出院病例７

８９１８宗。

境外輸入累計確診病例２０４９宗，累計治癒出院病例１９６９宗。現有確診病例８０宗，

３宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者４４人，其中４３宗為本土個案。當日有３１名感染者轉為確診；

解除隔離３人。目前尚在醫學觀察３０２名無症狀感染者，其中境外輸入佔８８人。

累計收到港澳台地區通報確診病例３１３７宗。其中，香港再增至２６３３宗（１４９５人

出院，死亡人數增至１８人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４５８宗（４４０人出院

，７人死）。（ａｃ）

