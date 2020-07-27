【中印衝突】員工稱被不當解僱告上印度法庭，阿里指馬雲未收傳票

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》報道，印度法庭傳召阿里巴巴（０９９８８）、其

創辦人馬雲等，就阿里在印度分公司一名前員工聲稱被不當解僱，尋求賠償２６﹒８萬美元的訴

訟，出庭作供。

報道引述法庭文件指，該名阿里巴巴旗下ＵＣ Ｗｅｂ的前員工聲稱，由於他不滿ＵＣ審查

「不利中國的新聞」及指控這間公司發布假新聞，遭到不當解僱。當地法院已經發出傳票，要求

阿里巴巴、馬雲以及十多名相關公司員工在本月２９日親身或派代表律師出庭。法官又要求，阿

里巴巴及高層在３０天內提供書面答覆。

該名前員工展示ＵＣ曾發布的資訊截圖，指控內容是假新聞，並附上ＵＣ瀏覽器的印度語、

英語「敏感詞列表」，當中包括「中印邊界」、「中印戰爭」等，指稱審查系統會自動或手動拒

絕刊登相關內容。ＵＣ印度發聲明稱，公司一直堅守印度市場及本地員工福祉，公司政策符合當

地法律，暫不能就訴訟發表評論。



＊阿里：馬雲目前尚未收到傳票＊



阿里巴巴向內地媒體回應稱，ＵＣ一直堅定地致力於服務印度市場和保護本地員工的福利，

政策符合當地法律，因這件事還在審判中，無法對這個問題作進一步評論。報道引述接近阿里巴

巴的人士透露，馬雲目前尚未收到傳票。（ａｃ）

