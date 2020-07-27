【華為動向】華為再申請區塊鏈專利「區塊鏈賬本存儲方法及裝置」

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查數據顯示，華為技術公司新增數條專利信息，其中之一
為區塊鏈賬本的存儲方法及裝置。申請日為２０１９年１月１７日，申請公布日為２０２０年７
月２４日。
專利基本信息摘要顯示，本申請提供一種區塊鏈賬本的存儲方法及裝置。天眼查數據顯示，
華為此前已申請多項與區塊鏈相關的專利，包括２０２０年７月公布的「區塊數據歸檔方法及相
關設備」、２０１９年１０月公布的「基於區塊鏈的結算方法、區塊鏈節點和客戶端」等。
（ｊｔ）
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