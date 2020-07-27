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27/07/2020 09:31

《股林淘金－林家亨》Ａ股調整近底，港股有機喘定

　　《股林淘金》上星期美國與中國外交關係緊張，互相關閉對方的地區性領事館，弄至中、美
、港股市皆下跌，但周末期間，美國政府沒有進一步的行動及回應，估計今日（２７日）投資市
埸會反彈，恆指有機會溫和上升２００點左右，上周跌幅過分的中概股有機會趁機反彈。
　　上周美股的英特爾晶片股價下跌１６﹒２％，但收市後廷長交易時段已經喘定，股價有輕微
的反彈，預計今晚美股科技股表現穩定，但四大龍頭科技股蘋果、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，
及Ｇｏｏｇｌｅ本周要出席美國國會的公開聆訊，有關其違反反壟斷法案的解釋和辯證，有可能
影響這四大巨頭未來業務前景及股價走勢。持重貨者可以趁反彈略為減持股份或孖展。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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