【人行操作】消息稱人行今進行１０００億逆回購，今零投放零回籠

《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

公開市場本周共１６００億元逆回購到期，其中周一、周二、周四分別有１０００億、

１００億和５００億元逆回購到期，周三、周五無逆回購到期。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

