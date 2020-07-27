【汛情告急】長江第３號洪水形成，中游荊江河段水位轉退

《經濟通通訊社２７日專訊》長水利部長江水利委員會水文局公布，受強降雨影響，長江上

游和三峽水庫來水快速增加，預計今日寸灘站洪峰流量在每秒５﹒２萬立方米左右，三峽水庫入

庫洪峰流量在每秒６萬立方米左右，長江今年第３號洪水形成；長江中游荊江河段水位轉退，城

陵磯江段、洞庭湖區水位高位波動，漢口以下江段、鄱陽湖區水位波動消退，預計有關地區水位

會有較長時間維持在警戒線以上。（ｅｙ）

