【汛情告急】長江第３號洪水形成，中游荊江河段水位轉退

《經濟通通訊社２７日專訊》長水利部長江水利委員會水文局公布，受強降雨影響，長江上
游和三峽水庫來水快速增加，預計今日寸灘站洪峰流量在每秒５﹒２萬立方米左右，三峽水庫入
庫洪峰流量在每秒６萬立方米左右，長江今年第３號洪水形成；長江中游荊江河段水位轉退，城
陵磯江段、洞庭湖區水位高位波動，漢口以下江段、鄱陽湖區水位波動消退，預計有關地區水位
會有較長時間維持在警戒線以上。（ｅｙ）
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