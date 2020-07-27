【大國博弈】印度指蘋果決定在該國組裝手機，減依賴中國

《經濟通通訊社２７日專訊》印度商務部長宣布，蘋果公司決定在印度組裝旗艦機款
ｉＰｈｏｎｅ １１，並認為這是「印度製造」的巨大推動力。
據印度《經濟時報》報道，蘋果公司在印度開始組裝ｉＰｈｏｎｅ １１手機，一方面可以
免除當地對電子商品的進口稅，另一方面可減低對中國的依賴。報道指，蘋果首次在印度生產最
新的智能手機型號，將選址在印度南部城市清奈（Ｃｈｅｎｎａｉ）附近的廠房，以減少對中國
生產的依賴。（ｅｙ）
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