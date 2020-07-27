【大國博弈】美國駐成都總領館閉館，中方實施接管

《經濟通通訊社２７日專訊》據《央視》報道，今日上午１０時，按照中方要求，美國駐成
都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。
在此之前，中國駐休斯敦總領事館當地上周五（２４日）下午屆滿，中方人員撤走，美方執
法人員其後強行進入建築物。中方對此舉動提出批評，認為美國方面強行進入的舉動，不僅侵犯
了《維也納領事關係公約》，亦侵犯了美國憲法及美國的《外交使團法》。（ｗｌ）
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