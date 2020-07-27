【大國博弈】外交部：關閉並接管美國駐成都總領館是必要反應

《經濟通通訊社２７日專訊》中美關係持續惡化，美國限中國７２小時內關閉駐休斯敦總領

館後，今日上午１０時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入

，實行接管。在北京，中國外交部發言人汪文斌於今日例行記者會上表示，中方要求美方關閉駐

成都總領館並對其實行接管，是對美方關閉中國駐休斯敦總領館，並強行進入其館社這一無理行

徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

外交部重申，中美之間出現目前的局面是中方不願意看到的，責任完全在美方，又再次敦促

美方立即糾正錯誤，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。汪文斌早前表示，美國駐成都

總領館的一些人員從事與身份不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全。



＊官媒斥美方未給予領館中國僱員足額賠償＊



據《央視》微博報道，從２５日１４點至今天早上９點，美國駐成都總領事館撤離期間，共

駛入１４輛貨運車和一輛吊車，並有兩輛大巴車以及商務用車等。今日上午１０：０８分，中國

工作人員時進入關閉的領館後用布遮蓋徽標。

另一方面，美國駐華大使館微博發文，表示自１９８５年起，美國駐成都總領事館就已經作

為中國西南地區人民的夥伴，推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作互利。該總領館亦一

直努力促進美國人民與四川、重慶、貴州、雲南和西藏人民的相互理解，將會永遠想念他們。

據駐成都領事館的官網介紹，領館共有逾２００名員工，其中約１５０人是當地聘請的中國

雇員。《環球時報》總編胡錫進在微博表示稱，美方突然解僱中方僱員，應當依法依承諾給予補

償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。（ｗｌ）

