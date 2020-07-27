【聚焦數據】６月全國規模以上工業企業利潤增１１﹒５％半年仍降

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，６月份，規模以上工業企業實現利潤總額

６６６５﹒５億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％，增速比５月份加快５﹒５個百分點

。１ ６月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２５１１４﹒９億元，同比下降

１２﹒８％，降幅比１ ５月份收窄６﹒５個百分點。

１ ６月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額６６１４﹒１億元，同比下

降２８﹒５％；股份制企業實現利潤總額１８２４７﹒１億元，下降１３﹒７％；外商及港澳台

商投資企業實現利潤總額６４８６﹒４億元，下降８﹒８％；私營企業實現利潤總額

７１１９﹒８億元，下降８﹒４％。



＊上半年４１個工業大類行業中僅９個利潤總額同比增＊



上半年，採礦業實現利潤總額１６４７億元，同比下降４１﹒７％；製造業實現利潤總額

２１２２３億元，下降９﹒８％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額２２４５億

元，下降８﹒７％。在４１個工業大類行業中，９個行業利潤總額同比增加，１個行業持平，

３１個行業減少。

１ ６月份，規模以上工業企業實現營業收入４６﹒３１萬億元，同比下降５﹒２％；發生

營業成本３９﹒１６萬億元，下降４﹒７％；營業收入利潤率為５﹒４２％，同比降低０﹒４８

個百分點。

６月末，規模以上工業企業資產總計１２０﹒１４萬億元，同比增長６﹒５％；負債合計

６８﹒４１萬億元，增長６﹒４％；所有者權益合計５１﹒７３萬億元，增長６﹒５％；資產負

債率為５６﹒９％，同比降低０﹒１個百分點。（ｗｌ）

