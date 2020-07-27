【數據解讀】統計局：６月重點行業利潤改善明顯，利潤結構待優化

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據指，

今年上半年，隨著統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，復工復產深入

推進，生產經營秩序穩步恢復，工業企業利潤狀況持續改善。６月份，全國規模以上工業企業實

現利潤總額６６６５﹒５億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％，增速比５月份加快

５﹒５個百分點，主要原因有：

一是工業生產和銷售增長加快。６月份，規模以上工業增加值同比實際增長４﹒８％，增速

比５月份加快０﹒４個百分點；工業企業營業收入同比增長４﹒２％，增速加快２﹒８個百分點

。企業規模擴張帶來盈利增加。

二是工業品價格降幅收窄。６月份，工業生產者出廠價格指數、購進價格指數降幅比５月份

分別收窄０﹒７和０﹒６個百分點，雙雙扭轉了今年以來降幅持續擴大的趨勢。初步測算，６月

份工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比５月份回升５﹒３個百分點。



＊６月鋼鐵等重點行業利潤改善明顯＊



三是單位成本下降。６月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本同比減少０﹒２２

元，為今年以來首次出現下降，緩解了前期成本大幅上升給企業經營帶來的壓力。其中，受原油

價格波動影響，石油加工行業每百元營業收入中的成本同比大幅減少７﹒１３元。

四是鋼鐵、油氣開採、石油加工、有色等重點行業利潤改善明顯。受市場需求改善、工業品

價格回暖、成本壓力減緩、相關扶持政策效果顯現等多重有利因素影響，鋼鐵、油氣開採、石油

加工、有色等重點行業利潤大幅改善。６月份，鋼鐵、有色行業利潤同比分別增長３５﹒３％、

２４﹒１％，５月份則分別下降５０﹒５％、４９﹒３％；油氣開採行業利潤下降５５﹒０％，

降幅比５月份收窄８３﹒１個百分點；石油加工行業利潤增長１﹒８６倍，５月份為增長

８﹒９％。



＊次季裝備製造業利潤回升幅度最大，利潤結構待優化＊



分季度看，二季度工業企業利潤同比增長４﹒８％，一季度為下降３６﹒７％，尤其是５、

６月份，利潤分別增長６﹒０％和１１﹒５％，增速逐月加快。絕大多數行業利潤增速回暖。二

季度，４１個工業大類行業中，３７個行業利潤增速比一季度加快（或降幅收窄、由負轉正），

其中２５個行業利潤實現增長。

裝備製造業、高技術製造業利潤顯著改善。二季度，裝備製造業利潤同比增長３１﹒８％，

一季度為下降４６﹒７％，為回升幅度最大的行業板塊。消費品製造業利潤增速有所恢復。二季

度，消費品製造業利潤同比增長１０﹒１％，一季度為下降１３﹒６％。其中，食品製造、紡織

行業回升較為明顯，二季度利潤分別增長３６﹒８％、１９﹒０％，而一季度分別下降２７﹒４

％、３８﹒８％。原材料製造業利潤降幅明顯收窄。二季度，受基建項目加快推進、主要大宗原

燃材料產品價格回升等因素影響，原材料製造業利潤同比下降１７﹒９％，降幅比一季度大幅收

窄４５﹒０個百分點。

統計局稱，盡管二季度工業企業利潤狀況明顯恢復向好，但總體看，受新冠肺炎疫情衝擊影

響，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難，上半年累計工業企業利潤同比仍下降

１２﹒８％，且利潤增長結構也有待進一步優化。當前，全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢

復雜嚴峻，工業利潤增長的持續性仍存在不確定性。（ｗｌ）

