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27/07/2020 16:23

【大灣區】廣州市上半年ＧＤＰ按年跌２﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據廣州市統計局公布，２０２０年上半年，廣州市地區生產總
值為１０９６８﹒２９億元（人民幣．下同），按年下降２﹒７％。
　　其中，第一產業增加值為１１６﹒１７億元，按年增長４﹒４％；第二產業增加值為
２８３８﹒０７億元，按年下降７％；第三產業增加值８０１４﹒０５億元，按年降０﹒８％。
信息服務業、金融業等行業逆勢增長，發揮重要支撐作用，全市信息傳輸、軟件和信息技術服務
業增加值增長１４﹒３％，金融業增加值增長８﹒１％。（ａｃ）

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