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即市新聞

27/07/2020 17:37

【汛情告急】秦淮河堤岸遭國資城建公司挖空放租，紀委監委啟調查

　　《經濟通通訊社２７日專訊》河堤通過在河邊人工堆土、積牆，避免洪水進入村莊或市鎮，
達到預防水災效果，對市民的生命財產安全至關重要，但在江蘇南京，當地國資城建公司竟將秦
淮河部分堤岸內部挖空成舖位，放租予商家作餐飲用途，一旦決堤後果不堪設想。
　　江蘇南京目前亦出現嚴重汛情，長江支流秦淮河水位居高不下，當地一度啟動防汛一級應急
響應。但有內媒發現，當地竟有多間高檔酒吧、餐廳開設在江寧區的秦淮河楊家圩大堤內部，不
僅沒有規劃許可，更涉嫌違反多項水利法規。報道曝光後，相關違規的餐廳、酒吧等已經停業及
被清退，南京官方連夜拆除違建的部分設施後，被挖空的牆體留待專業人員評估後再處置。
　　報道指，於２０１１年，江寧城建集團在涉事所在的楊家圩片區打造景觀綠化工程，拓寬堤
防後再建了５間總面積約４５００平方米的管理用房，其中４間招租作餐飲經營用途。
　　水利部已作出批示，要求相關司局迅速組織查明情況，依法依規進行處理，中央紀委國家監
委駐水利部紀檢監察組與河湖管理司進行聯繫，提出相關意見建議，河湖管理司立即派人趕赴南
京調查核實有關情況。同時，江寧區紀委監委已介入調查。（ｅｙ）

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