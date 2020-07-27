【ＦＯＣＵＳ】關鍵一周福禍難料，聯儲放鴿待新信號

【ＦＯＣＵＳ】動盪不安的夏季本周將迎來關鍵一周，或決定花旗國經濟及科網股牛市前景

。第二季ＧＤＰ將於周四（３０日）揭盅，加上每周６００美元額外失業援助計劃將於周末到期

，財長努欽已提前預告１萬億新刺激方案。而「ＦＡＡＮＧ」中的三家將於本周公布二季度業績

，同考驗「新債王」岡拉克口中的「１９９９年互聯網泡沫」會否重臨。

此外，資產負債表擴張按下暫停鍵的聯儲，周三（２９日）將召開暑假前的最後一次會議，

鮑叔會否就前瞻性指引釋放新的鴿派信號，同值關注。



＊周四公布ＧＤＰ，收入懸崖倒逼新刺激＊



花旗國第二季ＧＤＰ初值將於周四揭盅，亞特蘭大聯儲最新預期季調後年化跌幅將近

３５％；加上作為３月２﹒２萬億救市法案一部份的「每周６００美元額外失業援助」將於周末

到期，百萬計美國人或面臨收入懸崖，新一輪經濟援助刺激方案已箭在弦上。

財長努欽周末搶先預告，共和黨將於周一（２７日）提出一項新的１萬億美元救助方案，包

括再向合資格美國人派錢１２００美元、資助企業、向１６００萬失業人士提供相當於七成工資

的援助金等。

不過，此方案與民主黨在眾議院已通過的３萬億美元「英雄法案」相去甚遠，後者不單包括

１萬億美元馳援州及地方政府，還提出將６００美元失業福利延至明年１月。而為了施壓共和黨

，把持眾議院多數的議長佩洛西已否定努欽提出的「斬件式」通過提議。

驢象兩黨在總統大選前就救助方案各有盤算，或拖慢措施實施。奧巴馬時代的財長薩默斯就

警告，國會若無「有力而迅速」的行動來維持刺激措施源源不絕，正在停滯的復甦將面臨災難性

風險。



＊科網股接連放榜，新債王警告泡沫重演＊



而股價一騎絕塵的科網股股票本周將迎來重大檢驗，在Ｆａｃｅｂｏｏｋ、亞馬遜、

Ａｌｐｈａｂｅｔ將相繼於周三周四公布二季報前夕，「新債王」岡拉克（Ｇｕｎｄｌａｃ）指

，標普５００此輪反彈勢頭前所未有集中於５大科技股，令他想起１９９９年互聯網泡沫爆破前

的日子。他更稱，現時的情況或者更糟，因「我們沒有降息的能力，且已用盡通常用於解決經濟

問題的所有工具。」

市場似嗅到危險氣息，聯儲周三（２９日）暑假前最後一次會議更顯重要。由於８月無議息

會議，下一次９月中議息則是１１月總統大選前唯一一次，市場關注鮑叔本周會否就前瞻指引釋

放新的鴿派信號。

聯儲６月的點陣圖曾顯示２０２２年底前都不會加息，而今次議息會否就基於結果的前瞻指

引有更明確的鴿派表述，例如「彈性平均通脹目標」或「收益率曲線控制」，或將左右接下來股

市表現。

