《融天納地－溫天納》分析年底前的貨幣政策趨勢

《融天納地》分析目前環球經濟增長趨勢，參考國際貨幣基金組織最新預測，今年中國或將

是主要經濟體中唯一能保持正增長的國家，內地ＧＤＰ增長速度將超過美國７﹒１個百分點（預

測中國ＧＤＰ增長速度為１﹒２％，美國為負５﹒９％），相關增長速度差異大於去年。綜觀趨

勢，內地實際增長速度估計會高於１﹒２％，這減低了內地持續大幅寬鬆的必要性。



在上月金融數據新聞發布會上，人行領導表示貨幣政策將更加靈活適度，現在更強調「適度

」兩字。當中，總量上要適度，信貸的投放要和經濟復甦的節奏配合。此外，價格亦需要適度，

利率適當下跌但也不能過低，貸款利率的下跌將可會透過金融讓利的形式體現。



自２０１８年中美貿易摩擦爆發後，人民幣兌美元匯率的趨勢一直受經濟基本面及中美貿易

問題兩大問題所影響。目前，從基本面出發，人民幣兌美元匯率有升值的原因。不過，若中美摩

擦加劇，人民幣兌美元匯率有可能轉為貶值。隨著美國大選的臨近，中美未來關係難料。如上文

筆者指出，一定程度的兩國貨幣息差，有利人民幣匯率及資產價值的穩定性。



下半年內地貨幣政策已經沒有必要像年初疫情嚴重時那樣頻繁出手，貨幣政策中，寬貨幣、

調重結構加降價格的組合不會明顯改變，但由於流動性已合理充裕，下半年可能更多側重於調結

構及降價格方面。政策通過創新貨幣政策工具，調整政策力度、重點和節奏，有力地支持實體經

濟特別是中小微企業。另外，政策會通過調低再貸款、再貼現利率以及中期信貸便利ＭＬＦ、貸

款市場市場報價利率ＬＰＲ等工具，推動實體經濟融資利率進一步下降。為了配合特別抗疫國債

發行、內需所帶動的投融資活動，以及未來進出口不確定性因素，貨幣政策將保留有一定的寬鬆

空間。



筆者在本文提過，內地貨幣政策將注重於補充中小銀行的資本金，以提高其放貸能力，在特

別抗疫國債發行完成前，短期再次下調利率的可能性不大。不過，筆者估計在第三季度中後期，

中央政府可能會曲線進行減息操作，引導貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減息１至２次。鑒於內地

經濟已明顯復甦，未來重錘減息的機會極低。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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