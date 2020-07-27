《匯市一周－徐惠芳》英脫歐前景未明，美元走軟，外幣續反彈

《匯市一周》展望周一（２７日）關注數據包括：德國７月ＩＦＯ商業景氣指數、美國６月

耐用品訂單月率初值等。多國將公布ＣＰＩ和ＧＤＰ數據，重點留意澳洲第二季度ＣＰＩ，德國

、歐元區及美國二季度ＧＤＰ，加拿大５月ＧＤＰ和中國製造業ＰＭＩ等。美聯儲將公布７月利

率會議，主席鮑威爾將召開新聞發布會。此外，美國國會還會對一萬億財政刺激計劃討論，關注

全球疫情進展。



美國疫情繼續惡化，美國就業市場陷入困境，反映美國經濟復甦放緩，市場預期，美聯儲有

關未來利率路徑的前瞻指引，最有可能會和通脹率掛鈎，並且會在９月底前發布。美聯儲的下次

會議將於７月２８至２９日舉行，料政策聲明幾乎不會有調整。



市場擔心，若美國國會不批准新的刺激計劃，以取代２萬億美元的醫保法案，美國就有跌落

財政懸崖的危險，美國至少需要１萬億美元才能避免這場災難。美國截至７月１１日一周，首次

申領失業救濟金人數為１４１﹒６萬，預估為１２９﹒５萬；持續申領失業救濟金人數為

１６１９﹒７萬，預估為１７００﹒０萬。美匯指數下挫至９３﹒９０水平整固，趨勢往下，下

探２０１８年９月低位９３﹒８３，水平上方阻力９４﹒５５、９５﹒６５。



英國政府放棄了在美國總統大選之前，與美國達成自由貿易協定的希望，隨著英國經濟陷入

低迷，英國的債務也在不斷增加，導致債務與國內生產總值之比達到１９６１年以來的最高水平

。



英國首相約翰遜宣布了新一輪的解禁措施後，英鎊持續上揚，投資者對英國與歐盟此後的脫

歐過渡期談判前景重燃信心。英國政府周一推出全面寬鬆刺激措施，醫療及教育工作者將被加薪

。市場認為，英國央行似乎不傾向於推出量寬政策，實施負利率的機會加大。



英國公布的７月份ＰＭＩ初值均大幅優於預期，服務業重回擴張區間，英、歐談判前景仍未

明朗，英鎊並未因數據向好而受到顯著帶動；第二季度創史上最嚴重的收縮後，市場預期，經濟

將在第三季度恢復增長；不過英國與歐盟２３日在倫敦結束新一輪未來關係談判，但未能取得明

顯進展。目前距離英國正式脫歐僅剩不到半年時間，而英歐在一些關鍵問題上仍沒有進展。英鎊

能夠上破前期關鍵阻力位２００日均線，逼近保歷加通道上軸１﹒２８４５，趨勢往上，下方支

持１﹒２７３０、１﹒２６７５、１﹒２５８０。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

