《師傅教路－黃瑋傑》創維（７５１）要約回購股份，全體股東受恵

《師傅教路》創維集團（００７５１）宣布寄發有條件現金要約文件，根據其有條件現金要

約，集團按每股股份２﹒８元回購最多達３﹒９２億股股份，並註銷最多達最高數目的股份（即

３﹒９２億股份，佔已發行股份約１２﹒８３％）。集團提出有條件現金要約，主要是因為其股

份成交價過往一直較集團之每股股份資產淨值（２０１９年１２月３１日為５﹒８３元）有大幅

折讓，而要約價所隱含的相對每股資產淨值折讓５２％，亦讓股東有機會按較小折讓變現其股權

，或透過保留彼等的股權增加其持股比例以參與集團未來發展，且要約（倘完成）將有助提升每

股股份資產淨值，因而使全體股東受恵。

倘要約獲全面接納，按要約價計算，集團將須向接納股東支付現金合共１０﹒９９億元，其

將以集團內部資源撥付。集團擁有充裕的財務資源可滿足要約獲全面接納所需之資金，截至２０

２０年３月３１日，集團持有銀行結餘及現金達５５﹒６５億元。事實上，自集團於６月１７日

發出現金要約公告後，其股價已由公告前的２﹒１元水平跳升至目前的２﹒４元水平。



＊疫情下民眾居家，酷開網絡收入增＊



除提出現金要約外，創維較早前亦建議分拆其非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技之業務，

並於聯交所或包括深圳證券交易所的其他交易所獨立上市。酷開之主要業務包括「酷開」 或「

Ｃｏｏｃａａ」 品牌下互聯網運作的智能電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應

用程式操作。於今年第一季度，集團酷開系統的互聯網增值服務收入錄得２﹒６４億元人民幣，

較去年同期的１﹒９４億元大幅增長３６﹒１％。截至２０２０ 年３月３１日止，酷開系統在

中國市場累計智能終端機啟動總量達４６７９萬，智能終端機月活躍量３０４５萬，其中日均活

躍量１８９９萬。因受新冠肺炎疫情影響，中國市民均減少外出，留在家中觀看電視時間大幅增

加，因此，酷開系統的活躍用戶及互聯網增值服務收入均錄得可觀增長。



＊季度毛利率升，受惠稅項政策改變＊



整體業務方面，集團第一季度整體營業額為６７﹒５２億元人民幣，同比下跌２６﹒３％。

按地區劃分，中國大陸市場的營業額為４３﹒７７億元人民幣，減少３４﹒８％；來自海外市場

的營業額為２３﹒７５億元人民幣，僅輕微減少３﹒１％，佔總營業額３５﹒２％。集團第一季

度股東應佔溢利為２﹒０３億元人民幣，整體毛利率為２２﹒８％，較去年同期提升４個百分點

，主要是根據最新稅項政策，部分符合政策條件的收入不屬於增值稅應稅收入。同時，集團持續

推進對經營的精細化管理，採取多種綜合手段提升產品的毛利率，減低企業經營成本，當中包括

加強銷售價格管控、提升高毛利產品及高端智能電視系統產品於銷售結構中的佔比、加強評估低

毛利的合作項目以減少虧損專案的發生、提升對客戶的服務水平、創造附加價值、加強與其他產

業的戰略合作、結合應用創新技術為產品帶來新元素等方法，使毛利率上升。《輝立證券董事

黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）





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