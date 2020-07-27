《金石為開－黃威》多重利好推動，黃金強勢上攻

《金石為開》上周歐盟敲定７５００億歐元的經濟復甦計劃，歐元走強導致美元繼續承壓，

美匯指數創下２０１８年９月以來的新低。美國經濟數據不及預期，疫情仍然嚴重。另外中美關

係也趨於惡化，股市於周末前出現拋售。多項利好因素推動金價破位上行，全周累計上漲

５﹒１％，逼近歷史高位。



上周二（２１日）歐盟終於同意共同發行７５００億歐元債券，集資協助成員國度過新冠肺

炎疫情帶來的衝擊。其中３９００億歐元將直接撥付給最需要經濟刺激的國家，剩下的３６００

億歐元做為低息貸款。一方面，歐盟經濟復甦計劃的通過將向市場注入大量流動性，隨之而來的

還有美國新一輪刺激措施。雖然目前共和黨與民主黨仍存在巨大分歧，但考慮到國會即將休會且

第一輪刺激措施也將於本月底到期，市場仍對兩黨達成協議抱有期待。因此黃金再度受到追捧。



另一方面，歐盟敲定計劃後，市場對歐洲經濟的信心增強。７月份德國製造業ＰＭＩ也超預

期回升至５０，擺脫了連續１８個月的收縮。資金流入歐元導致美元承壓加劇，而美國自身數據

也不盡人意。７月１８日當周初請失業金人數由前一周修正後的１３０﹒７萬人，增加至

１４１﹒６萬人，高於市場預期的１２９﹒５萬人。７月製造業ＰＭＩ初值雖然回升至５１﹒３

，但仍低於預期的５１﹒５。美匯指數錄得六連跌，下破今年３月的低點，創下２０１８年９月

底以來的新低。本月美元的持續走弱也是支撐金價的一個重要因素。



此外，美國疫情仍未受控。據ＣＤＣ資料顯示，上周單日新增確診病例再度創新高，７日平

均維持在６﹒７萬左右。考慮到多個州已暫停經濟重啟計劃，後續經濟數據出現回落的可能性很

高。中美關係也在此時出現惡化趨勢，雙方互相關閉了一個總領事館。臨近大選，特朗普再打出

其他反華牌也未可知。在接下來數月高度不確定的政治及經濟形勢下，投資者避險需求持續增長

。



在多重利好的推動下，上周金價突破了高位震盪格局，並站上１９００美元大關。目前金價

仍運行於保歷加通道頂部之上，ＭＡＣＤ上漲動能柱重新增長的同時，ＲＳＩ升至８０上方，表

現極為強勢。歷史高點１９２１美元一線會是階段性阻力，短線金價有機會上破但企穩的難度不

小，主要由於中短線超買情況都頗為嚴重，獲利回吐壓力大增。因此建議投資者維持多倉的同時

設置移動止損。



本周數據方面重點關注歐元區和美國二季度ＧＤＰ初值，以及美國６月耐用品訂單。此外留

意中美關係發展、美國新一輪刺激計劃進展及美聯儲議息會議。《六福金融分析師 黃威》



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