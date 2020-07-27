《權證紅盤－朱紅》別錯過金價的上升浪

《權證紅盤》新型冠狀病毒繼續在全球蔓延，為了挽救疲弱的經濟，全球央行推出一輪輪刺

激經濟措施。美國聯儲局在今年３月將利率直接減至零，並推出無限量化寬鬆；日本央行推出超

過２３０萬億日圓的經濟刺激計劃，約佔日本ＧＤＰ的４０％；德國實施總額超過７５００億歐

元的一攬子經濟紓困方案後，近日歐盟２７國領袖就７５００億歐元的復甦基金達成共識。



由於投資者擔心經濟衰退，通貨膨脹，避險情緒高漲，美國１０年期國債孳息率創歷史新低

０﹒５８７，同時間美元指數跌至近兩年低位的９４﹒３４３７，造就國際黃金價格近日創下９

年新高１９０４﹒６美元一盎司。無論資產調配及短暫對沖，黃金都充當一個重要的角色，投資

黃金途徑，大致可以分為實金、紙黃金、黃金ＥＴＦ和黃金ＥＴＦ窩輪，而每種投資都略有不同

。



實金投資即買入金條或金粒，這裏涉及儲存的成本，而且買賣也不方便。而買紙黃金就是就

是在銀行開設紙黃金戶口，這樣可以免卻存入實金的麻煩。再簡單一點就是買賣黃金ＥＴＦ和黃

金ＥＴＦ窩輪。



港交所（００３８８）現在已有幾隻黃金的ＥＴＦ，例如ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

和價值黃金ＥＴＦ（０３０８１）。這種ＥＴＦ的運作跟盈富基金（０２８００）相近，它們的

走勢會跟足金價，買賣也相對實金或紙黃金方便和快捷。



以ＳＰＤＲ金ＥＴＦ為例子，它的價格由２０２０年３月初的１１７０元上升至７月５日的

１３８３﹒５元，升幅高達１８﹒３％。一手ＳＰＤＲ金ＥＴＦ約７０００元港元入場費，如果

投資者略嫌ＳＰＤＲ金ＥＴＦ較貴，不妨可選擇入場費只要幾百元的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ認購證，

來優化整個投資組合。



現時，香港市場上有２９個ＳＰＤＲ金的認購證，行使價介乎１０２０元至１４９９元中間

，年期在２０２０年８月至２０２１年１０月中間，而實際槓桿大約４－１１倍不等。以

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ認購證１５６２６為例，行使價１４２２﹒７２元，２０２１年３月到期，實

際槓桿６倍。這個產品價格約０﹒２４２元，以一手２５００股技術，入場費只需要６０５元，

就可以投資黃金價格。



總括而言，投資者如果看好黃金價格，除了考慮傳統的實金和紙黃金投資外，也不妨留意一

下入場費較低的ＳＰＤＲ金的認購證，作看好金價上升的部署。２０１１年９月黃金創出歷史高

點１９２３﹒２０美元一盎司，我們拭目以待看看這次的黃金價格升浪能否再創新高。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

