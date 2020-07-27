《陶冬天下－陶冬》歐盟推進大基金，聯儲醞釀新兵器

《陶冬天下》充斥著歷史性事件的一周。在艱難談判之後，歐盟領袖對成立穩定基金達成共

識，歐盟財政團結邁出了里程碑式的一步；英國與歐盟的脫歐談判最終還是無疾而終，離約翰遜

自設的年底退出歐盟貿易區這個目標漸行漸遠；資金湧入國債市場，美國五年期國債利率寫下破

天荒的０﹒２５％新低；黃金連升六天，一度踏破１９００天塹，直逼歷史新高；新冠疫情在美

國肆虐，單日新增感染人數和死亡人數均創歷史新高；但是本周最大的歷史性事件是美國國務卿

蓬佩奧在尼克松圖書館的講話，為未來的中美關係抹上重重的陰影，接下來兩國互關對方的領事

館，全球股市在星期五出現倒栽蔥似的下跌，多數國家的股市上周均以下跌告終，資金尋求避險

天堂。除此之外，某芯片製造商宣布推遲下一代芯片生產線六個月，股票暴跌。歐洲設立穩定基

金消息之後，美元匯率掉頭回落，美元指數跌至９４﹒３５，為２０１８年６月後的新低。布蘭

特原油上周有波動，但是整周下來變化不大。離岸人民幣匯率重回７樓上。



上周最具深遠意義的事件，筆者看來不在太平洋兩端，而在布魯塞爾。經過四天極其艱難甚

至絕望的首腦間談判，歐盟２７國達成共識，設立７５００億歐元的穩定基金，其中半數為無償

撥款、半數為有償借款。這是歐盟成立之後最重要的政策性進展，既有利於穩定南歐各國的經濟

，又穩定了當地的政治形勢。南歐各國仍未完全從２０１２－１３年的歐債危機中走出來，又蒙

受新冠疫情的重創，歐盟層面所給出的支持嚴重不足，疑歐情緒高漲。然而北歐五國堅拒用本國

納稅者的錢去資助「揮霍無度」的南歐國家，東歐國家也亟待資金救援經濟。首腦會議僵持毫無

結果，法國總統馬克龍拍案拂袖而去，歐盟面臨散伙的危險。據報德國總理默克爾意識到歐盟可

能遇到不可逆轉危機，關鍵時候背後發功，以南歐國家的改革承諾，換取北歐諸國打開錢袋。南

歐能否洗心革面，只有時間可以給出答案，但是歐盟團結保住了，歐洲未來七年的１﹒０７萬億

預算案也邁出了一大步，南歐東歐親歐黨派應該得到選民的支持，筆者認為這是歐債危機後歐洲

走向財政一體化的又一大進展，利好歐元匯率，利好南歐各國的國債。



歐洲與英國的貿易談判，就令人感到沮喪。３月份之後的首次正式談判沒有取得任何實質性

進展，雙方基本仍在表述自己的立場，英國政府幾個星期前表示７月底８月初要一定拿下貿易協

議，現在被人當作笑柄。英國曾經非常主動地表達了達成協議的決心，但是在７月的三輪非正式

接觸和之後的正式會談上卻不願進入實質性討論，更不作任何實質性讓步，觀察員們感到困惑，

歐盟談判代表的失望之情寫在臉上。筆者認為，約翰遜內閣中三個主管部門內訌，意見不一致，

導致其談判代表無法進入實質談判。歐英代表８月份還會見面，不過近期出現突破的機會不大，

最終恐怕要在更高層面上作出政治決定，約翰遜本人的態度尤其重要。１０月份歐盟首腦會議對

於英國有序脫歐是一個關鍵時間點，如果英國首相屆時無法通過個人魅力力挽狂瀾，則今年搞定

貿易協議的大門就徹底關閉了。雖然英國可以將退出歐盟貿易協定的時限後移，硬脫歐影響市場

情緒的風險正在增加。



美國聯儲公開市場委員會於２９日開會，利率政策和ＱＥ政策均不會有大的變化，但是這是

一次重要的會議。預計聯儲主席鮑威爾可能會示唆未來數月政策方向的改變，如注重結果的前瞻

性指引、國債收益曲線管理、平均通脹目標等。時至今日，美國貨幣當局的傳統貨幣政策工具基

本上彈盡糧絕了，非傳統的資產負債表擴張也已經釋放出天量的流動性，公開市場委員會迫切需

要政策工具創新，用以穩定經濟、管理市場、控制通脹。



本周有許多重要事件和數據要跟蹤，１）圍繞領事館關閉所帶來的中美之間的攻防，２）美

國如何延續疫情緊急救援計劃，３）公開市場委員會例會，４）美國第二季度ＧＤＰ數據，預測

－３５％（環比折年率），５）歐元區ＧＤＰ，預測－１２％（環比未折年率），德國

－１１﹒４％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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