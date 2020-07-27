《缸邊隨筆－石鏡泉》ＷＷＩＩＩ？



《缸邊隨筆》ＷＷＩＩＩ，第三次世界大戰？筆者無地位去發這個嚇人之言，但個億萬富翁

Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ（達里奧），全球最大的對沖基金Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ（橋水）話有三

戰可能，要不要聽？



他於今年７月１７日，被報道，在一篇８０００字文章，講今時中美拔劍情況，跟第一次和

第二次大戰前夕的政治情勢相若。



他謂（盡量引原文，免有誤譯之險）：



＂……ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ａｎｄ Ｃｈｉｎａ ａｒｅ ｎｏｗ

ｉｎ ａｎ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｗａｒ ｔｈａｔ ｃｏｕｌｄ ｃｏｎｃｅｉｖａｂｌｙ

ｅｖｏｌｖｅ ｉｎｔｏ ａ ｓｈｏｏｔｉｎｇ ｗａｒ﹐ ａｎｄ Ｉ’ｖｅ ｎｅｖｅｒ

ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ ａｎ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｗａｒ﹐Ｉ ｓｔｕｄｉｅｄ ａ

ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｐａｓｔ ｏｎｅｓ ｔｏ ｌｅａｒｎ ｗｈａｔ ｔｈｅｙ ａｒｅ

ｌｉｋｅ﹐＂ｈｅ ｗｒｏｔｅ﹒



＂Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ １９３０ｓ ｌｅａｄｉｎｇ

ｔｏ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ ａｎｄ ｔｏｄａｙ﹐ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｗｉｔｈ

ｒｅｇａｒｄ ｔｏ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｓａｎｃｔｉｏｎｓ﹐ａｒｅ

ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ ａｎｄ ｈｅｌｐｆｕｌ ｉｎ

ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ ｗｈａｔ ｍｉｇｈｔ ｂｅ ａｈｅａｄ﹐＂ｈｅ ａｄｄｅｄ﹒



＂Ｓｍａｒｔ ｌｅａｄｅｒｓ ｔｙｐｉｃａｌｌｙ ｏｎｌｙ ｇｏ ｉｎｔｏ

ｈｏｔ ｗａｒｓ ｉｆ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｃｈｏｉｃｅ ｂｅｃａｕｓｅ ｔｈｅ

ｏｔｈｅｒ ｓｉｄｅ ｐｕｓｈｅｓ ｔｈｅｍ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｐｏｓｉｔｉｏｎ

ｏｆ ｅｉｔｈｅｒ ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｏｒ ｌｏｓｉｎｇ ｂｙ ｂａｃｋｉｎｇ

ｄｏｗｎ﹒ Ｔｈａｔ ｉｓ ｈｏｗ Ｗｏｒｌｄ Ｗａｒ ＩＩ ｂｅｇａｎ﹒＂



一言括之：「開弓沒有回頭箭。」



Ｄａｌｉｏ自謙不懂歷史，但就綜合了過去５００年（包括荷蘭和英國）的帝國興亡史的基

本周期：



發展與演變歷程為：



１﹒新世界秩序始；



２﹒和平、繁榮、生產力提升、債務增加；



３﹒債務泡沫及貧富差大；



４﹒債務泡沫爆破，經濟下滑；



５﹒印鈔及擴大借貸；



６﹒革命及戰爭；



７﹒債務及政治架構重組；



８﹒另個新世界秩序始。



基本上是亂後出現和平繁榮增長，跟著是債務增、貧富差拉大、社會不穩、而終崩落。



要留意的是，１５００年時中國國力最盛，於１９５０年時跌至最低位，跟著抽升，美國則

是於１７５０年時國力大增，但在７０年代起，便見下滑。



關鍵點是，中美國力將會相若，究竟是一個大西洋可容下兩大國？還是一山不能藏二虎？



Ｄａｌｉｏ跟著申言美國國力與美元關係。Ｄａｌｉｏ指出，美國的教育、競爭力、貿易及

製造業，於過去１００年是逐步回落的，這與不少人的觀念大相逕庭。



對美國言，本身實力下滑與中國崛起，後果如何？不言而喻。



怎不言而喻？



美國有家ＲＡＮＤ Ｃｏｒｐ，自稱是民間非牟利組織，但係人都知是為美政府服務的智囊

機構，他們於２０１６年有個研究，Ｗａｒ Ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ Ｔｈｉｎｋｉｎｇ

Ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｕｎｔｈｉｎｋａｂｌｅ，我譯之為：「與中國戰，點都要諗」，該

報告１１６頁，我不能抄原文，人家講明有版權，那就譯其部分前言好了，大意：



中美如戰，破壞極大，故不少人認為唔使諗，但不是（英文是：Ｙｅｔ ｉｔ ｉｓ

ｎｏｔ），大家行得太埋，相互擦肩，大家都有心要先發制人，一旦埋牙，雙方都有足夠力量、

科技、工業力量與人員去在地、海、空、太空及電子方面大幹一場。所以中美一戰：ｉｓ

ｎｏｔ ｊｕｓｔ ｔｈｉｎｋａｂｌｅ；ｉｔ ｎｅｅｄｓ ｍｏｒｅ ｔｈｏｕｇｈｔ。



此研究是由美國Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｄｅｒ Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ ｏｆ

ｔｈｅ Ａｒｍｙ贊助，其中一個調研單位是ＲＡＮＤ Ａｒｒｏｙｏ Ｃｅｎｔｅｒ，這是由

美軍方資助的，此研究有幾多「軍味」又是不言而喻。



此中美之戰調研，假設其戰是在２０１５至２０２５年打。如在２０１５年打，美國會佔較

多上手；如在２０２５年打，中國的反擊力量不弱（因中國已發展起來），基本上此報告是叫美

軍方考慮戰之後果，是雙方都慘。但美軍方可會聽入耳？相信不，上周五（２４日）筆者「戰？

」一文，已點出美軍方躍躍欲戰情切。



如中美要戰，其一可能地點是在南海一些島嶼，美國不承認中國南海之九段線（近日再講）

，會要求中國在某些島嶼上拆走基建及軍事設施，中國不拆，美國幫你拆，點拆？



美國用炸彈拆是下下策，中國一定畀你拆，再影相，話你美國佬野蠻，侵略中國領土，掠個

廢墟三數天，才作後續反擊。



美國可以有很強的空襲能力，作出第一波攻擊。今時之戰，是只要第一波不被你全摧毁，我

方移動式或隱藏式導彈、潛艇，就會在適當時候還拖，這無法；因為美國航母開到距離五、六百

浬，飛機攻擊半徑約七百浬，空中加油就千四浬，飛近才射彈，你的防衛時間就短了。



怎辦？設施可能要承受第一波攻擊，只要做到易經的潛龍（飛彈）勿用，之後才見龍（飛彈

！哈！



美國如果不想玩出血，是可以玩暗算，就是打電子戰。如果中國的防衛系統、導彈，是有用

上美國芯片就麻煩了，因為美國商家的每片芯片都有後門，可以透過芯片商提供資料，在美國本

土就可以將有關芯片廢了，輕則可使飛彈打偏，重則自爆，又講古……



近周伊朗有六處軍事設施發生爆炸，有估是美國ＣＩＡ或以色列特工，用電子攻擊

（ｃｙｂｅｒａｔｔａｃｋ）所致。



以下一段是維基解密文件：



Ｔｈｅ ｆｉｎｄｉｎｇ ｈａｓ ｍａｄｅ ｉｔ ｅａｓｉｅｒ ｆｏｒ ｔｈｅ

ＣＩＡ ｔｏ ｄａｍａｇｅ ａｄｖｅｒｓａｒｉｅｓ’ ｃｒｉｔｉｃａｌ

ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ﹐ ｓｕｃｈ ａｓ ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ

ｐｌａｎｔｓ﹐ ａｎｄ ｔｏ ｅｎｇａｇｅ ｉｎ ｔｈｅ ｋｉｎｄ ｏｆ ｈａｃｋ－

ａｎｄ－ｄｕｍｐ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ｔｈａｔ Ｒｕｓｓｉａｎ ｈａｃｋｅｒｓ

ａｎｄ ＷｉｋｉＬｅａｋｓ ｐｏｐｕｌａｒｉｚｅｄ﹐ ｉｎ ｗｈｉｃｈ

ｔｒａｎｃｈｅｓ ｏｆ ｓｔｏｌｅｎ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｏｒ ｄａｔａ ａｒｅ

ｌｅａｋｅｄ ｔｏ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｔｓ ｏｒ ｐｏｓｔｅｄ ｏｎ ｔｈｅ

ｉｎｔｅｒｎｅｔ﹒ Ｉｔ ｈａｓ ａｌｓｏ ｆｒｅｅｄ ｔｈｅ ａｇｅｎｃｙ ｔｏ

ｃｏｎｄｕｃｔ ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ａｇａｉｎｓｔ

ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ ｔｈａｔ ｗｅｒｅ ｌａｒｇｅｌｙ ｏｆｆ ｌｉｍｉｔｓ

ｐｒｅｖｉｏｕｓｌｙ﹐ ｓｕｃｈ ａｓ ｂａｎｋｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ﹒



Ａｎｏｔｈｅｒ ｋｅｙ ｃｈａｎｇｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｆｉｎｄｉｎｇ ｉｓ

ｉｔ ｌｅｓｓｅｎｅｄ ｔｈｅ ｅｖｉｄｅｎｔｉａｒｙ ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ

ｔｈａｔ ｌｉｍｉｔｅｄ ｔｈｅ ＣＩＡ’ｓ ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ｃｏｎｄｕｃｔ

ｃｏｖｅｒｔ ｃｙｂｅｒ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ａｇａｉｎｓｔ ｅｎｔｉｔｉｅｓ

ｌｉｋｅ ｍｅｄｉａ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ﹐ ｃｈａｒｉｔｉｅｓ﹐

ｒｅｌｉｇｉｏｕｓ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ ｏｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ

ｂｅｌｉｅｖｅｄ ｔｏ ｂｅ ｗｏｒｋｉｎｇ ｏｎ ｂｅｈａｌｆ ｏｆ

ａｄｖｅｒｓａｒｉｅｓ’ ｆｏｒｅｉｇｎ ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ ｓｅｒｖｉｃｅｓ

﹐ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ

ｔｈｅｓｅ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ﹐ ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｆｏｒｍｅｒ

ｏｆｆｉｃｉａｌｓ﹒



以下是《Ａｓｉａ Ｔｉｍｅｓ》的報道：



Ｒｅｃｅｎｔ ｅｘｐｌｏｓｉｏｎｓ ｉｎ Ｉｒａｎ ｍａｙ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ

ｃａｕｓｅｄ ｂｙ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｖｉｒｕｓｅｓ ｓｉｍｉｌａｒ ｔｏ ｔｈｅ

Ｓｔｕｘｎｅｔ ｖｉｒｕｓ ｔｈａｔ ｄｉｓａｂｌｅｄ Ｉｒａｎｉａｎ

ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅｓ ｉｎ ２０１０﹒



Ｔｗｏ ｏｆ ｔｈｅ ｂｌａｓｔｓ ｔｏｏｋ ｐｌａｃｅ ａｔ ｐｏｗｅｒ

ｐｌａｎｔｓ﹐ ｏｎｅ ａｔ ａ ｍｉｓｓｉｌｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ﹐

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｓｉｔｅ﹐ ｏｎｅ ａｔ ａ

ｎｅｗ ｕｒａｎｉｕｍ ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ ｃｅｎｔｅｒ﹐

ａｎｄ ｔｈｅ ｌａｓｔ （ｉｆ ｉｔ ｃａｎ ｂｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ ｐａｒｔ

ｏｆ ｔｈｅ ａｔｔａｃｋｓ） ｉｎ ｄｏｗｎｔｏｗｎ Ｔｅｈｒａｎ ａｔ ａ

ｍｅｄｉｃａｌ ｆａｃｉｌｉｔｙ ｔｈａｔ ｃｏｕｌｄ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ａ

ｃｏｖｅｒ ｆｏｒ ｎｕｃｌｅａｒ ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ｓｕｃｈ ａｓ ａ

ｈｉｄｄｅｎ ｃｏｍｍａｎｄ ｃｅｎｔｅｒ﹒



無論美國用飛機還是用電子戰，中國一個反制法是在我領海，在公海，經常操炮，一如美國

雙航母，跑來南海一樣，話明係炮彈滿天飛，你敢入來就對不起，你自己「撞中」，跟美國炸中

國南斯拉夫使館「誤中」一樣。



中國不想打仗，但如美國跴到上心口，也不能不還手，中國不會挑事先，會捱你幾棍先，然

後才謀後發先至。中國戰力如何？真要打過才知。



股市又如何，估到啦，只有當美國雙航母離開南海日，才是股市安樂時。

《資深投資者 石鏡泉》



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