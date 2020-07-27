【立會選舉】保險界及會計界選舉主任放年假，直至立會選舉後兩日

《經濟通通訊社２７日專訊》財經事務及庫務局發言人表示，保險界及會計界選舉主任曾鳳
怡由本月１７日至９月７日放取年假，橫跨９月６日立法會換屆選舉，會由署理財庫局首席助理
秘書長廖廣翔兼任選舉主任。當局沒有說明曾鳳怡休假的原因。
財庫局副秘書長廖廣翔周六（２５日）以選舉主任身分，向爭取連任的會計界立法會議員梁繼昌
發信要求澄清政治主張，但選管會事前從無對外公告廖廣翔的兼任安排。（ｃｌ）（ｚｚ）
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