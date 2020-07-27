【新冠肺炎】伊院９２歲男病人今早離世，累計死亡個案２０宗

《經濟通通訊社２７日專訊》伊利沙伯醫院發言人今日公布，一名確診２０１９冠狀病毒病

的９２歲男病人（個案編號：１３０６）於早上離世。

病人有長期病患，他於７月７日因氣促、咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡

化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，

病人延至今日上午９時１３分離世。

連同上述個案，至今共有２０名２０１９冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。（ｃｌ）

