【新冠肺炎】醫管局：目前仍有１００多名確診者等候入院

《經濟通通訊社２７日專訊》醫管局總行政經理何婉霞表示，目前仍有１００多名確診者等
候入院，有２００多名患者轉到二線病房，１０１名病人轉到鯉魚門度假村的社區隔離設施。
她指出，近日確診人數眾多，即使調動病床，都未必即時追得上人數。她呼籲，確診患者在
家都要戴口罩、與家人分開使用洗手間，以及分開時間食飯，而家人都會定義為密切接觸者，要
接受檢疫。（ｃｗ）
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