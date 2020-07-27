【新冠肺炎】醫管局：目前仍有１００多名確診者等候入院

《經濟通通訊社２７日專訊》醫管局總行政經理何婉霞表示，目前仍有１００多名確診者等

候入院，有２００多名患者轉到二線病房，１０１名病人轉到鯉魚門度假村的社區隔離設施。

她指出，近日確診人數眾多，即使調動病床，都未必即時追得上人數。她呼籲，確診患者在

家都要戴口罩、與家人分開使用洗手間，以及分開時間食飯，而家人都會定義為密切接觸者，要

接受檢疫。（ｃｗ）

