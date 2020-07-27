康特隆（０１９１２）主要股東售５﹒２％股權

《經濟通通訊社２７日專訊》康特隆（０１９１２）公布，注意到上周五（２４日）股價及

成交量出現不尋常波動，查詢確認除一名主要股東Ｐ﹒Ｇｒａｎｄ（ＢＶＩ）Ｌｔｄ﹒出售

４１６１萬股，即約５﹒２％股權外，不知道股份成交價格波動原因及須按例披露的消息。

該集團上周五收市暴跌約８７﹒３７％，至０﹒３５５元收市，成交量約４﹒０７億股，成

交額逾２﹒０８億元。（ｗｈ）

