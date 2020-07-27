領展（０８２３）首拓英國市場３８億元購商廈Ｔｈｅ　Ｃａｂｏｔ

《經濟通通訊社２７日專訊》領展（００８２３）公布，按議定值約３﹒８億元（英鎊．下

同）（約３７﹒６９億港元），收購英國位於２５ Ｃａｂｏｔ Ｓｑｕａｒｅ的金絲雀碼頭辦

公大樓Ｔｈｅ Ｃａｂｏｔ，為該集團首度收購英國資產。

領展指，物業由一幢１７層高共４８﹒１６萬平方呎辦公樓宇組成，包括辦公室、零售及附

屬住所組成，物業９９﹒１％由租戶佔用，包括一間國際投資銀行、一個非部長級政府部門、一

個法定組織及一個共享工作間營運商。根據估值師估值報告，於本月１７日，物業估值為

３﹒８１５億元，按租金收入計算之加權平均租約剩餘年期為１０﹒９年，租約於２０２４年至

２０３９年之間到期，每年現時淨收入約１８８３萬元，有關租約期限介乎２０１４年３月至

２０３９年１０月。目前根據佔用租賃，有７名公司租戶。其中最大部分為一間國際投資銀行，

佔現時淨收入約４８﹒９％，其次為一個非部長級政府部門，佔現時淨收入約２５％。至於持有

該物業的兩間公司去年度分別虧損２６５萬元和溢利約１２﹒９６萬元。



＊債務對資產總值比率料增至１９﹒２％＊



領展指，於落實成交後，根據３月３１日財務狀況，備考經調整債務對資產總值比率預計將

由約１７﹒８％變更至約１９﹒２％，而收購符合投資策略，將以長線投資形式持有，且物業坐

落於Ｃａｎａｒｙ Ｗｈａｒｆ之策略性地點，包括即將開通之Ｃｒｏｓｓｒａｉｌ火車站，更

屬永久業權資產之一，租金收入中約７９％來自一間全球投資銀行及兩間英國政府支持之機構等

３個租戶。此外，租約內含僅可上調租金條款，加上物業過往６年大幅翻新及擴建，於３月完成

主要翻新工程，故預期短期內不會產生重大資本開支。（ｗｈ）

