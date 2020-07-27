《日入而息》政府收緊限聚令及全日禁堂食人，華為風波再掀起

《今天重點》﹡張建宗稱周三起全面禁堂食７日，關閉體育場所及泳池；政府收緊４人限聚

令至２人，公眾場所需戴口罩；陳肇始稱小巴司機、街市租戶等納入免費檢

測範圍；政府表示所有公眾場所需戴口罩，吸煙不在豁免範圍內希望選舉安

全有序，適當時候會有公布

﹡本港新增１４５宗確診單日新高，１４２宗屬本地感染

﹡本港出口連跌四個月，６月跌幅收窄至１﹒３％遜預期

﹡外交部指孟晚舟事件拖得越久，對中加關係危害越大；央視表示匯豐主動邀

請孟晚舟會面，將關鍵證據交美方

﹡據報華為將印度收入目標削半，擬裁員最多七成



《即日市況》﹡恆指兩萬五前遇阻力低收１０２點，科指軟逾１％跑輸



《深滬股市》﹡滬指「吃藥喝酒」收升０﹒３％，成交不足萬億響警號



《美元匯價》﹡英鎊突破阻力，後市上望１﹒２９００；歐元最新報１﹒１７２６╱２８，

日圓最新報１０５﹒２６╱２７



《公司業績》﹡源想集團（０８４０１）料一季度虧約２７０萬元

﹡金茂酒店（０６１３９）中期盈轉虧蝕１﹒５７億元人民幣，不派息

﹡建禹集團（０８１９６）料中期業績虧不少於千萬元人民幣

﹡浩柏國際（０８４３１）料一季度盈轉虧１２０萬元



《公司資訊》﹡正美豐業（０８１３５）與七台河隆鵬訂立融資租賃協議

﹡永明金融推全新分紅保險計劃，平均每月保費低至４８８元

﹡永輝雲創退出投資海底撈（０６８６２）旗下蜀海供應鏈公司

﹡泰格醫藥（０３３４７）明起招股，入場費１０１００元

﹡勇利投資（０１１４５）擬股本重組，折讓近３３％一供一

﹡堡獅龍（００５９２）錢曼娟辭任主席，Ｖｉｃｔｏｒ Ｈｅｒｒｅｒｏ接

任

﹡富途證券推出ＭＳＣＩ亞洲及新興市場指數期貨產品

﹡港交所（００３８８）歡迎Ａ股槓桿及反向產品首度在香港上市

﹡微創醫療（００８５３）附屬微創神通醫療引資１﹒５億元人民幣

﹡新鴻基公司（０００８６）間接全資附屬為主席李成煌租山頂單位，四年租

金逾１億

﹡萬達酒店（００１６９）今早宣布停牌

﹡德意志銀行與空中雲匯推出跨境收款與ＡＰＩ外匯服務

﹡三和建築（０３８２２）旗下物業租賃重續２年

﹡恆大健康（００７０８）擬改名為恆大汽車

﹡艾德韋宣（０９９１９）與上海雙創就開設產業基金訂備忘錄，總投資額

１０億元人民幣

﹡中建富通（００１３８）興明亞洲工程以３０００萬元出售股份等權益

﹡英達公路再生科技（０６８８８）回購公司５５﹒９萬股，涉資逾９萬



《國企紅籌》﹡江蘇寧滬高速公路（００１７７）全資子公司合資投資房產基金

﹡平保（０２３１８）與日本鹽野義製藥成立兩家合資公司

﹡石藥集團（０１０９３）神經系統用藥獲註冊批件



《神州民企》﹡騰訊（００７００）深化「不孤立做影視」理念，與閱文等加大協作；寶馬

與騰訊開展數字化合作，推進車載輕應用生態



《中國要聞》﹡習近平明日在亞投行第五屆理事會年會視頻開幕式致辭

﹡中電信、中興及工信部編寫融合ＣＤＮ提案成國際標準

﹡中原地產表示上海上周樓市成交環比反彈四成

﹡世邦魏理仕表示滬深寫字樓空置率創金融海嘯以來新高

﹡東莞收緊樓市調控，二手房限購，住房３年內禁售

﹡機構表示成都上半年住宅樓面價漲３２％，創近三年新高

﹡內地上半年新增免稅企業３６００家，按年漲近１８倍

﹡雲南黃脊竹蝗災情嚴重，境外傳入壓力持續增加

﹡滬股通額度全日流走２９億元，陸股通淨流出１５億

﹡內蒙古檢察官李書耀涉嫌向被告家屬索賄３０萬被調查

﹡國鐵集團表示上半年全國鐵路旅客發送量同比降５４％

﹡報告指內地次季蘋果手機銷售增３２％，小米跌３５％

﹡工信部表示多措並舉提振消費，加快５Ｇ等新基建建設

﹡國開行首次試點多市場同時發行一隻債券，擴大投資群

﹡中科院全資企業驚曝７００億債務爆雷，料將破產重整

﹡２０２０財富中國五百強出爐，兩桶油蟬聯一二名，京東科企最強

﹡華為再申請區塊鏈專利「區塊鏈賬本存儲方法及裝置」；華為郭平稱全球

５Ｇ部署告一段落，下階段重點是應用

﹡中國６月進口巴西大豆創新高，從美進口環比削近五成

﹡中證監閻慶民稱將做精做細精選層

﹡人行１０００億逆回購利率持平，單日零投放零回籠

﹡印度指蘋果決定在該國組裝手機，減依賴中國

﹡美國駐成都總領館閉館，中方實施接管；美國駐華大使館表示成都總領館是

中國西南地區人民夥伴

﹡澳洲向聯合國反對中國在南海的主權主張

﹡印度外交部表示中印同意加快撤退邊境部隊

﹡據報華為將印度收入目標削半，擬裁員最多七成

﹡北京金融監督局梳理赴美中概股，支持回歸Ａ股或港股

﹡長江第３號洪水形成，中游荊江河段水位轉退

﹡港航永續債延遲派息，派息率須增５厘

﹡肖鋼建議打造全球人民幣金融資產配置中心

﹡６月全國規模以上工業企業利潤增１１﹒５％半年仍降

﹡統計局表示６月重點行業利潤改善明顯，利潤結構待優化

﹡據報瑞士信貸向螞蟻集團投資１億美元

﹡外交部表示關閉並接管美國駐成都總領館是必要反應；孟晚舟事件拖得越久

，對中加關係危害越大

﹡廣州市上半年ＧＤＰ按年跌２﹒７％

﹡中汽協表示上半年汽車製造業利潤按年跌逾２０％

﹡上海國資運營研究院引入安徽國控等戰略投資者

﹡央視表示匯豐邀請孟晚舟會面，將關鍵證據交美方

﹡中方敦促美方勿賊喊捉賊，停止通過間諜問題抹黑中國

﹡秦淮河堤岸遭國資城建公司挖空放租，紀委監委啟調查

﹡印度媒體表示印度將對另外２７５款中國ＡＰＰ進行審查

﹡美的集團擬分拆智能家電板塊到創業板上市



《寶島快訊》﹡台股觸新高收漲逾２％，台積電獲英特爾訂單提振市場



《其他消息》﹡參選人回覆選舉主任查詢，多人表示反對港獨

﹡黃之鋒回覆選舉主任查詢，無意推動「民主自決」主張

﹡保險界及會計界選舉主任放年假，直至立會選舉後兩日

﹡政府撥款２０億元推出「再工業化資助計劃」，資助設立智能生產線

﹡本港出口連跌四個月，６月跌幅收窄至１﹒３％遜預期

﹡按證公司上半年新批按保５４７２宗，創１０年高

﹡恆指公司表示擬推出多隻追蹤科技指數的ＥＴＦ；恆指公司關永盛：香港已

準備好吸引大型科技股

﹡深股通額度全日用３３﹒７億元；滬股通額度全日流走２９億元，陸股通淨

流出１５億

﹡貿發局表示８０％買家表示今年下半年有採購需要

﹡澳門提前為市民下一期５０００澳門元消費補貼加值



《新冠肺炎》﹡本港新增１４５宗確診單日新高，１４２宗屬本地感染

﹡政府表示所有公眾場所需戴口罩，吸煙不在豁免範圍內

﹡朝鮮宣布開城實施緊急狀態，發現首例疑似病例

﹡施羅德表示美國死亡病例或會再現增長，將煞停復甦

﹡醫管局表示目前仍有１００多名確診者等候入院

﹡叙福樓黃傑龍稱全日禁堂食，飯食業生意或大跌九成

﹡任志剛稱疫情令經濟停擺，第三次金融危機或在醞釀中

﹡西醫工會會長建議容許確診患者家居治療

﹡何栢良稱防疫需「加辣」，建議直接票控無戴口罩市民

﹡政府今擴大「加強實驗室監察計劃」；政府收緊４人限聚令至２人，公眾場

所需戴口罩

﹡孫春蘭新疆調研疫情防控：盡快提升核酸檢測能力

﹡張建宗稱周三起全面禁堂食７日，關閉體育場所及泳池；希望選舉安全有序

，適當時候會有公布

﹡梁子超稱若禁食肆午市堂食需要先穩定外賣供應

﹡畢馬威表示內地消費者在疫情下傾向選擇網上購物及服務

﹡許樹昌稱收緊措施有效，但第三波疫情將持續一段時間

﹡渣打一名長沙灣優先理財中心員工初步確診

﹡醫管局表示＋百多人等候入院，呼籲病人在家耐心等候

﹡陳肇始稱小巴司機、街市租戶等納入免費檢測範圍

﹡宏利香港表示截至５月底止，新冠肺炎賠償約６００宗

﹡梁子超稱若未能減少上班人流，禁堂食成效將大打折扣

﹡張竹君稱首宗獲豁免檢測中港貨車司機確診感染

﹡勝獅貨櫃（００７１６）開發核酸檢測實驗室，交付予浦東機場作檢測

﹡教育局表示所有學校周三起暫停校內活動直至下月１６日

﹡陳帆稱大批海員海上飄流，須在確保公共衛生下作平衡

﹡威爾斯醫院及沙田醫院有護士初步確診

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